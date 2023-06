Arrosticini, bombette e birra nella 'piccola'Versailles' di Milano'

Arrosticini versus bombette. L'amata formula arriva nella 'piccola Versailles di Milano' per un festival dedicato alla birra. Appuntamento da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio. Con l’estate torna uno degli appuntamenti enogastronomici più amati a Villa Arconati, Birra in Festa, l'iniziativa dedicata alla birra artigianale, con ottimo street food gourmet e musica dal vivo. Il tutto si svolge nell’atmosfera senza tempo dell’Ortaglia della dimora.

Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con Italia On the Road, Via Audio e Birrificio Follia Pura organizza una divertente e gustosa tre giorni dedicata al gusto e alla birra artigianale. Al centro la gustosa “sfida” culinaria tra bombette e arrosticini. Nell’arco della giornata il pubblico potrà gustare i piatti grazie al servizio di ristorazione e bar, bere birre selezionate, godersi musica dal vivo, passare il tempo nell’area relax.

Ad aspettare gli avventori la buonissima birra fresca artigianale alla spina del birrificio artigianale Follia Pura; il goloso street food con operatori gourmet che daranno vita a una gustosissima 'sfida' tra arrosticini e bombette; e musica dal vivo ogni sera a partire dalle 21 con la band tributo a Vasco, Lucio Battisti e 883. L'ingresso è sempre libero.