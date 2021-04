L’associazione culturale “Art Space” organizza la mostra collettiva dal titolo ARS ET LUX. Nasce infatti il nuovo progetto espositivo che vuole approfondire il tema della luce. La mostra collettiva che viene inaugura il 4 maggio a partire dalle ore 16.00 presso Spazio Arte Tolomeo.

Il concept della mostra ruota intorno alla necessità di far dialogare arte pittorica e fotografica con il design moderno. Da qui parte l’idea di parlare di Luce: impiegata sia in arte che in architettura, lo studio della luce e il suo utilizzo è fondamentale per qualsiasi opera. L’artista è colui che impara ad osservarla e a plasmarla in modo da riprodurre emozioni e con la quale riesce a giocare anche metaforicamente, per mostrarci qualcosa che è spesso ai nostri occhi celato.

Gli artisti chiamati ad esporre per questa mostra quindi potranno esprimere la propria personale visione del concetto di Luce attraverso tecniche e risultati sorprendentemente diversi. Espongono: Andrea Pitzalis, Angela Martinelli, Anna Maria Terracini, Barbara Paladin, Bartò, Chiara Piantanida, Daniela Sangiorgi, Davide Sertorelli, Elisa De Matteis, Franco Fabbri, Fulvia Steardo Fermi, Giada Lom, Izabele Cebatoriunaite, Laura De Toni, LoR, Luca Wang, Fridami, Marius Ashblow, Melanie Bursuc, Michela Vicentini, Nicoletta Bertoncini, Ravi Alisha, Roberta Galvani, Rosaka, Rossana Rossignoli, Saratara, Simona Occhiuzzi, Teresa Bellini, Tommaso Fanuzzi, Tong Peichen, Tsyganka, Veronica Garcea.