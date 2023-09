Art deco di Andrea Baruffi

I surreali interni di Andrea Baruffi trovano casa da Arte in Salotto



Dal 4 al 20 ottobre 2023 Arte in Salotto mette in scena il teatro dell’assurdo di Andrea Baruffi presentando in esclusiva l’ultima serie dell’autore dal titolo “Art Deco”. Le dieci tele di grande formato riassumono gli elementi tipici del pittore bolognese: la presenza di animali esotici in contesti domestici, un costante invito alla leggerezza e all’ironia, colori brillanti e vivaci. Il titolo evidenzia tuttavia il tratto distintivo della serie, in cui fa da protagonista lo stile degli arredi, delle tappezzerie e degli iconici pezzi di design, inconfondibilmente “Art Deco”. La mostra è in collaborazione con la storica Galleria Forni di Bologna, la quale ha dedicato all’artista l’ultima personale nel febbraio del 2023.



La formazione dell’autore come grafico pubblicitario emerge in maniera evidente in questa serie di dipinti,

ancor di più i suoi anni trascorsi lavorando per le più importanti agenzie pubblicitarie newyorkesi e per le

redazioni delle più autorevoli testate americane (dal New York Times a Newsweek). Lo stile Art Deco, fra gli Anni ‘10 e gli Anni ‘40, ha pervaso le arti decorative e visive, la moda e l’architettura europea, arrivando in America ad identificare lo stile di edifici come l’Empire State Building e il Chrysler Building.



La visione pittorica di Baruffi a prima vista sorprende, per vicinanza, alle atmosfere di Edward Hopper. Una

nota ironica e disincantata rende però lo stile del pittore bolognese immediatamente riconoscibile. La presenza inaspettata di elementi fuorvianti all’interno di composizioni pulite, misurate, assolutamente fedeli alla realtà, sovverte ogni equilibrio e sorprende l'osservatore, che si ritrova in situazioni paradossalmente ordinarie.



Baruffi si sbizzarrisce - e si diverte - inserendo nei suoi dipinti i più disparati elementi di contrasto. In “Art

Deco” interni domestici raffinati e di design ospitano i più disparati animali, dai migliori amici dell’uomo a tigri e orsi polari. Il tutto è armonizzato da scelte cromatiche sapientemente accurate, al punto da farci credere che quello che vediamo sia realtà. Gli interni surreali di Andrea Baruffi trovano la loro casa da Arte in Salotto, una galleria atipica e dall’anima domestica.





via Milazzo 6 - 20121, Milano

Lunedì - venerdì, 10:00 - 19:00

Sabato su appuntamento

+39 375 5197217



www.arteinsalotto.com