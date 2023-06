Art nouveau week. visite guidate dentro i palazzi milanesi per la settimana del liberty

Dall'8 al 14 luglio torna il festival Art Nouveau week che permette da Milano all'Europa di visitare centinaia di dimore stile Liberty in circa trecento tour.



Si rinnova l'appuntamento della Settimana Internazionale del Liberty: Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni.



La quinta edizione del festival Art Nouveau Week, organizzata dall’Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali insieme a un comitato scientifico e d'onore di tutto rispetto da Vittorio Sgarbi ai presidenti delle Regioni Stefano Bonaccini, Michele Emiliano o Luca Zaia per citarne alcuni, offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorre le strade dell’Art Nouveau dall’8 al 14 luglio 2023 in tutta Europa, prevalentemente con attività di visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli.



Il calendario promosso dall’Associazione ITALIA LIBERTY, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Enit e altri enti pubblici tra regioni e comuni sarà rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau, in tutto il mondo.



Un periodo che il curatore dell’evento ha individuato per la ricorrenza in questa settimana sia dell’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che di quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione viennese, nonché di altri numerosi autori e artisti che aderirono all’Art Nouveau nati ogni giorno dall’8 al 14 luglio: Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley, Siegmund von Suchodolski, Michele Tripisciano, Fernand Allard l’Olivier e Charles Cottet.



Il fulcro della manifestazione sono le visite guidate in edifici normalmente chiusi al pubblico. Un'occasione unica per riscoprire questi gioielli architettonici. Milano si riconferma capitale del Liberty prima o forse a pari passo con Torino. In Lombardia aprono ville e palazzi della Belle Epoque come Villa Faccanoni, Palazzo Castiglioni, Casa Galimberti, Casa Campanini di Milano fino alle dimore sparse tra Cernobbio dove aprono i cancelli di villa Bernasconi, a San Pellegrino visite esclusive al Casino e Grand Hotel, Busto Arsizio nelle ville di Silvio Gambini fino a Sarnico dove inaugurerà il primo Museo del Liberty italiano diretto dall'esperto Andrea Speziali.



Un'edizione accompagnata anche dal catalogo omonimo al festival con all'interno nuove scoperte scientifiche sul Liberty come i disegni inediti progettuali di villa Zanelli o alcuni affreschi in palazzi Liberty milanesi insieme al censimento straordinario di tutti gli edifici e monumenti della corrente artistica presenti in Lombardia. Un lavoro senza precedenti che il curatore ha portato avanti in sedici anni di studi e ricerche raccogliendo oltre 14.000 siti architettonici sparsi nel mondo.



PROGRAMMA:

SABATO 8 luglio ore 10,00 - 12,30 € 15

IL LIBERTY A PORTA VENEZIA: alta borghesia, bagni pubblici e floreale

Visita guidata da arch. Marta Candiani, guida turistica



GIOVEDI 14 luglio ore 20,00 - 22,00 € 15

IL VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA: città ideale, tra mondo contadino e nuova realtà industriale

Visita guidata da storico dell’arte Boris Stupia, guida turistica



SABATO 8 luglio ore 17,00 - 19,00 € 15

IL LIBERTY A PORTA VERCELLINA: la borghesia si trasferisce in periferia

Visita guidata da arch. Marta Candiani, guida turistica



DOMENICA 9 luglio ore 10,30 - 12,30 € 15

SPLENDIDE RESIDENZE LIBERTY TRA PORTA VENEZIA E PORTA VITTORIA: da via Malpighi a via Pisacane, tra ceramica, ferri battuti e cementi decorativi

Visita guidata da arch. Marta Candiani, guida turistica, accompagnata da espetto del liberty residente in Casa Guazzoni



DOMENICA 9 luglio ore 16,00 - 18,00 € 15

TRA MARGHERITE E FARFALLE A MONZA

Visita guidata da storica dell’arte Elisabetta Cagnolaro, guida turistica



MARTEDI 11 luglio ore 9,30 - 11,30 € 15

CIMITERO MONUMENTALE: discesa agli inferi tra Simbolismo e Liberty, luci ombre e ambiguità

Visita guidata da storica dell’arte Ilaria Pelosi, guida turistica



LUNEDI 10 luglio ore 17,00 - 19,00 € 15

TRA LIBERTY, STORICISMO ED ECLETTISMO IN ZONA VERCELLINA: la villa ROMEO FACCANONI di SOMMARUGA, la Casa di Riposo VERDI, i primi grattacieli di piazza Piemonte

Visita guidata da arch. Marta Candiani, guida turistica



MARTEDI’ 11 luglio ore 10,30 - 12,00 € 12

TRA LIBERTY E STORICISMO: da Porta Genova al Bar Magenta

Visita guidata da arch. Marta Candiani, guida turistica



MARTEDI 11 luglio ore 16,30 - 18,30 € 15

LA STAZIONE CENTRALE E EI SUOI DINTORNI: tra echi Liberty e grazie Decò

Visita guidata da arch. Monica Torri, guida turistica



MERCOLEDI 12 luglio ore 10,30-12,00 € 12

L’EXPO DEL 1906 E L’ACQUARIO: i padiglioni temporanei Liberty al Parco Sempione e la chiesa del CORPUS DOMINI (Milano)

Visita guidata da arch. Marta Candiani, guida turistica



MERCOLEDI 12 luglio ore 18,00-19,30 € 12

ARCHITETTURE LIBERTY INTORNO AL DUOMO: da Piazza Liberty ai Magazzini commerciali, da eleganti residenze al CAMPARINO in Galleria

Visita guidata da arch. Monica Torri, guida turistica



GIOVEDI 13 luglio ore 11,30 - 13,30 € 15

GIOVEDI 13 luglio ore 18,00 -19,30 € 12

LE CASE CAMPANINI in Porta Vittoria

Visita guidata da arch. Marta Candiani, guida turistica, accompagnata dal custode dello stabile vi via Bellini 11



VENERDI 14 luglio ore 10,30 - 12,30 € 15



Visita guidata da arch. Monica Torri, guida turistica