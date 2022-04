The art of the brick, a Milano la mostra con i capolavori dell'arte fatti coi Lego

Ci sono il David di Michelangelo e la Notte stellata di Van Gogh. Fanno bella mostra di sé la Gioconda di Leonardo da Vinci e la Venere di Milo, oltre che il soffitto della Cappella Sistina, il ritratto di Warhol, l’Autoritratto di Rembrandt, il Pensatore di Rodin, L’urlo di Munch, San Giorgio Maggiore al crepuscolo di Monet, la Ballerina di Degas, la Testa di Modigliani. E ancora: il Bacio di Klimt, il Partenone e, per chiudere in bellezza, un enorme scheletro lungo quasi 7 metri di un T- Rex. Tutto, rigorosamente, fatto coi Lego.

Sbarca a Milano dal prossimo 26 aprile, "The art of the brick", la mostra sui mattoncini più famosi del mondo. L'appuntamento è al Ride di via Valenza, dove l'esposizione sarà visitabile fino al prossimo 28 agosto. La firma sulle opere sarà chiaramente quella di Nathan Sawaya, l'uomo che ha vinto a New York, nella sezione Most Creative Unusual Art, l’Unique Art Awards 2011, che è capace di creare qualsiasi cosa con i Lego e la cui mostra è stata definita dalla Cnn come "una delle 10 esposizioni al mondo da non perdere". Al Ride è stata creata anche un'area "Play and Build" per grandi e piccoli, dove sarà possibile dare libero sfogo alla propria creatività.

La mostra sarà aperta il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 20, il venerdì dalle 10 alle 21, il sabato dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. I biglietti di ingresso partono da un prezzo di 11 euro.