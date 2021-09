Art of italicus 2021: Milano città reimmaginata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’Art of ITALICUS 2021 Creative Talent, ideato da ITALICUS Rosolio di Bergamotto, si conclude con l’annuncio dei vincitori. Le 12 opere artistiche selezionate sono ispirate a 11 città iconiche nel panorama mondiale. Milano, 1° settembre 2021 – ITALICUS Rosolio di Bergamotto celebra l’anniversario della sua fondazione proclamando i vincitori di ART Of ITALICUS 2021, CREATIVE TALENT – CITTÀ REIMMAGINATE. Seguendo il concept artistico e innovativo che contraddistingue ITALICUS, la sfida della competizione tra artisti, illustratori, grafici, pittori e artisti digitali, affermati ed emergenti, era quella di raffigurare alcune delle più importanti città del mondo, con l’obiettivo di esaltare sia i simboli urbani locali che la vocazione verso l’aperitivo moderno. Tra le città italiane reinterpretate, troviamo le opere dedicate a Milano e Roma: Milano con l’opera Italicus, timeless spirit, spirit of us! di Adelaide Santambrogio: un’animazione che rappresenta la rinascita di Piazza Duomo attraverso tradizione italiana e innovazione contemporanea; ITALICUS ridefinisce la figura della cattedrale grazie al suo caratteristico frutto, il bergamotto. Roma con l’opera ITALICUS URBS ETERNA realizzata da Fabiola Sangineto: illustrazione che rappresenta la capitale italiana in tutta la sua bellezza architettonica, storica e artistica, con la celebrazione dell’Aperitivo ITALICUS assieme ai personaggi simbolo del cinema nella città eterna. “Fabiola e Adelaide sono fuoriuscite dagli schemi tradizionali restando fedeli alle origini Made in Italy del nostro rosolio”, afferma Giuseppe Gallo, CEO e fondatore di ITALICUS. L’obiettivo del concorso, nato per celebrare l’aperitivo italiano, con la sua storia, tradizione e creatività, non è soltanto quello di premiare i migliori creativi, ma anche di realizzare una campagna “GLOCAL” virtuale, locale e globale insieme, che celebri le città e ne valorizzi le comunità. L’iniziativa del contest, nata in collaborazione con Moniker, leader nella valorizzazione dell'arte urban e contemporanea, continua con l’idea di sostenere gli artisti e di elevare la creatività in stile italiano a livello globale: un’occasione per i digital artist emergenti di esprimere le proprie capacità e potenzialità. I 12 vincitori che hanno rappresentato 11 città diverse sono: 1. Athens: Beatrice Borellini con The Golden Ration of ITALICUS 2. Barcelona: Miguel Latorre Guerrero con Barcelona Meets ITALICUS 3. Berlin: Andi Bowskill con East Berlin Through ITALICUS 4. Londra: Claire Huntley con London Via ITALICUS 5. Milano: Adelaide Santambrogio con ITALICUS: Timeless Spirit, Spirit of Us! 6. Mosca: Anastasia Osminkina con Osmetry 7. New York: Susheel Basra con New York 8. Parigi: Serena Di Stefano con Dear Paris, for the Love of ITALICUS! 9. Roma: Fabiola Sangineto con ITALICUS Urbs Eterna 10. Sydney: Hazel Oakes con The View from the Blue 11. Tokyo: Filip Vandewiele con Tabechao Itaria 12. Roma: Romeo La Sala con Save Us, ITALICUS! (Premio speciale) Romeo La Sala si è aggiudicato un premio speciale con la sua opera Save Us, ITALICUS!, un’animazione 3D che richiama la rinascita dell’aperitivo italiano con il rosolio di bergamotto, sullo sfondo l’iconica fontana di Trevi. Hanno partecipato oltre 60 artisti emergenti, provenienti da diversi Paesi del mondo. In una prima fase, le opere sono state votate dal pubblico, che ha potuto esprimere on line le proprie preferenze. Quindi, una giuria di esperti ha stilato la classifica dei 12 migliori a parimerito. Ogni vincitore riceverà un premio in denaro di € 1.000 e sarà supportato dai diversi canali di comunicazione di ITALICUS. “Sono molto orgoglioso di vedere così tanti artisti di talento sfidarsi per creare opere d'arte in linea con il concept artistico che caratterizza il nostro rosolio. È bello vedere condividere con noi le loro ispirazioni legate a città simbolo di modernità e tradizione – commenta Giuseppe Gallo - Ancora una volta, la nostra iniziativa mostra quanta creatività può esprimersi intorno a un brand innovativo come ITALICUS”. Tutte le opere sono disponibili su ART OF ITALICUS 2021, CREATIVE TALENT: https://rosolioitalicus.com/art-of-italicus-creative-talent/