Art of / or fetish by Nsr

Jacopo Lisco è un fotografo e artista nato alla fine degli anni ‘80, cresciuto fra la Brianza e Milano.

Sviluppa fin da piccolo una passione per le immagini e la fotografia, che lo porterà a farla diventare oggetto dei suoi studi e sperimentazioni nel campo della moda, realizzando editoriali per riviste nazionali ed internazionali. Dopo anni di ricerca artistica ed espressiva, il 2020, con i suoi duri avvenimenti (e forse proprio grazie a questi), ha segnato un punto di svolta nel suo percorso, riuscendo finalmente a trovare il coraggio e la chiave per raccontare la sua più grande passione: i piedi femminili. I primi scatti ritraggono ragazze a lui più vicine, sua moglie, sua cognata e le amiche più strette; via via, sempre più modelle decidono di posare per lui mostrando il loro mondo “a piedi nudi”. Nasce così... NSR - NO SHOES RULES il progetto fotografico che mostra i piedi nudi femminili in situazioni dove non si è abituati a vederli senza scarpe. Spesso i piedi occupano una posizione di confine fra pubblico e privato, a volte mostrati, a volte nascosti, quasi mai mostrati quando dovrebbero essere nascosti. Ed è proprio qui che NSR trova il suo campo d’azione: piedi insaponati all’autolavaggio, piante nude premute sul finestrino di una metro in corsa, talloni sorpresi mentre scivolano fuori da un paio di sneaker al bar, dita che spuntano da un frigorifero al supermercato…

Tutte immagini che raccontano il desiderio, spesso taciuto, di vedere più piedi nudi, sempre più nudi, solo piedi. Nudi.



art OF/OR fetish



In quest’ultimo lavoro l’artista presenta delle stampe, ognuna accompagnata dai calzini indossati dalla modella durante la realizzazione degli scatti. L’esplorazione della pratica di compravendita dei “worn items”, indumenti indossati con il preciso intento di essere venduti a chi nutre questa particolare passione al fine di soddisfare un piacere puramente erotico, ha spinto l’artista a voler collocare questi oggetti in una dimensione borderline, fra arte e sessualità. Con la scelta di inserire dei calzini, qualcosa di intimo e personale per rafforzare il concetto di “unicità dell’opera”, l’artista vuole sfidare l’osservatore e l’eventuale acquirente, provocandoli con l’esposizione di un loro possibile oggetto di desiderio, apparentemente a portata di mano, ma racchiuso, legato o immerso nell’opera stessa. La forza attrattiva delle opere e, più nello specifico, dei feticci presenti in esse, danno vita a questo interrogativo: l’opera rimarrà intatta o vi sarà una violazione dello spazio sacro dell’arte per la soddisfazione della brama? art OF fetish o art OR fetish?