Milano Art Week 2024: quasi 200 eventi in programma, cosa vedere e dove

Da lunedì 8 a domenica 14 aprile 2024 ritorna la Milano Art Week, la settimana dedicata all’arte in tutte le sue forme, promossa e coordinata dal Comune di Milano in collaborazione con Miart, la Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Milano, in programma quest'anno da venerdì 12 a domenica 14 aprile.

Gli eventi previsti

Con più di 180 eventi in calendario, oltre 110 mostre e 140 soggetti coinvolti, il programma della Milano Art Week 2024 abbraccia la multidimensionalità dell’espressione artistica, coinvolgendo attivamente gli artisti e il pubblico attraverso mostre, talk, incontri e progetti, in cui i protagonisti sono i musei civici e le sedi espositive del Comune di Milano, insieme all’intero tessuto formato da istituzioni, fondazioni, gallerie, spazi ibridi e realtà no profit della città.

«Dal Pac al Mudec, al Museo del Novecento, ma anche alla Ca' Granda, all'Anteo, nelle biblioteche, negli spazi pubblicitari e in tante sedi espositive, in centro come nei quartieri: le mostre e le iniziative della Milano Art Week 2024 sono in tutta la città», commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala. E aggiunge l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi: «l’edizione di quest’anno offre un’esperienza multidisciplinare che coniuga l’impegno verso la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale con la promozione dell’innovazione, facendo emergere con ancora maggiore intensità l’intersezione tra arte, cultura e società».

Gli eventi al PAC

Sabato 13 aprile la Milano Art Week 2024 offre a tutti l’ingresso gratuito al Pac: un’occasione speciale per visitare la mostra Race Traitor, dedicata al lavoro di Adrian Piper (New York, 1948), che ripercorre 60 anni di carriera dell’artista vincitrice del Leone d’Oro come miglior artista alla Biennale di Venezia 2015 focalizzandosi sull’immagine delle persone afroamericane determinata dalla società e dai tanti stereotipi diffusi.

Sempre al Pac venerdì 12 aprile è in programma un talk sulla ricerca artistica di Adrian Piper con Vid Simoniti, autore di Artists Remake the World e docente di Filosofia presso l'Università di Liverpool, e la presentazione di Escape to Berlin, l’autobiografia di Adrian Piper in versione inglese e italiana.

Il programma

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.