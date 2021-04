Arte a Casaberra un condominio che diventa una mostra permanente

IL BORGO MEDIEVALE DI CASABERRA DIVENTA UNA MOSTRA PERMANENTE

Il prossimo giovedì 15 aprile in occasione della Giornata Mondiale dell’Arte, il borgo di Casa Berra (via Berra n.10 nel quartiere Crescenzago) ospita dalle 10:30 nei suoi giardini incantati e nei porticati medievali opere di scultori, pittori, fotografi e poeti che saranno visibili a tutti attraverso media digitali (facebook – instagram #casaberra) e fruibili dal vivo per ora solo dai fortunati condomini. All’esterno dell’antico convento, diventato un condominio, è stata già installata un’opera di Vincenzo Balena. Altre saranno installate all’interno degli androni e nei giardini. L’evento è curato dall’associazione culturale CASABERRA. L’iniziativa intende sensibilizzare il quartiere alla bellezza e all’arte coinvolgendo gli abitanti e gli artisti molti dei quali lavorano e vivono a Crescenzago. La mostra rimarrà nel borgo per lungo tempo in attesa di tempi che permetteranno a tutti di poter godere della magnifica struttura e delle opere esposte.

Opere di

Marco Ceriani, Luca Cammarughi, Clara Basca, Vincenzo Balena, Giovanni Fortuna, Renata Macchi, Luciano Perfett, iRoberto Messa, Alberto Cane, Ennio Ghiraldi, Riccardo Marcialis, Gianni Santilio, Emanuele Lazzarini – la musica sarà del maestro Cammarughi.



Per contatti Roberto Messa 3358076167