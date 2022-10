ARCADIA ART GALLERY - MILANO



ARTE E CALLIGRAFIA GEORGIANA

INTERNATIONAL ART EXHIBITION



15 – 17 OTTOBRE 2022



Arcadia Art Gallery, sabato 15 ottobre alle ore 17.00 è lieta di presentare la mostra internazionale dedicata all’ ARTE E CALLIGRAFIA GEORGIANA a cura dell’Associazione "Milanium M&T" per promuovere e favorire la diffusione della cultura georgiana in Italia.

“Noi, autori del progetto ~ Inga Mtchedlishvili e Salome Bregvadze, veniamo dalla Georgia, un paese dalla cultura e tradizioni millenarie che occupa un posto di merito tra le civiltà più antiche.

Fu proprio sul territorio della Georgia che il primo uomo europeo stabilì i primi insediamenti quasi due milioni di anni fa.

È la Georgia che è collegata al mito degli Argonauti, A.C. nel XIII secolo, ed il vello d'oro (da cui prende il nome locale del paese Sakar-t-velo) l'obiettivo principale dei loro viaggi.

Tre monumenti immateriali georgiani sono inclusi nell'elenco del patrimonio culturale dell'UNESCO

Si tratta del canto polifonico georgiano, la cui perla "CHAKRULO" è stata addirittura inviata nello spazio e risuona per l'eternità.

Il più antico metodo tradizionale di vinificazione in anfore (Kvevri), che utilizziamo ancora oggi, e l'alfabeto georgiano, uno dei 14 alfabeti esistenti al mondo, che vi presentiamo, in tutta la sua bellezza, con l’evento organizzato dalla neonata associazione culturale italo-georgiana "Milanium M&T" di Milano con il progetto vincitore "I giornate di Tbilisi a Milano" nel programma di sovvenzioni del Ministero degli Affari Esteri della Georgia.

La missione dell'Associazione "Milanium M&T" è promuovere e favorire la diffusione della cultura georgiana in Italia.”





ARCADIA ART GALLERY

Ripa di Porta Ticinese 61 Milano - Naviglio Grande

VERNISSAGE: sabato 15 ottobre h. 17.00

ORARI MOSTRA:

SABATO: 17.00 – 22.00

DOMENICA: 10.30 – 19.30

LUNEDÌ: 12.00 – 19.00



www.arcadiartgallery@gmail.com