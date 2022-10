“Arte e cibo: l’evoluzione del gusto nell’arte antica”

19 – 29 ottobre 2022

Ars Antiqua srl - Via Pisacane 55/57, Milano





Fonte di ispirazione inesauribile, nato dal secolare sodalizio nato tra arte culinaria ed arte figurativa, il tema del cibo nell’arte ha da sempre affascinato artisti in grado di attingere elementi utili alla creazione di eleganti ed elaborate composizioni.

Ars Antiqua, galleria d’arte che dal 2000 è un affermato punto di riferimento per il collezionismo italiano e non solo, proporrà, in concomitanza con AMART 2022, un’esposizione in cui verrà affrontata la tematica legata al cibo mediante interpretazioni di artisti distanti per epoche ma accomunati dall’interesse per la rappresentazione culinaria.

Dal 20 al 29 ottobre, “Arte e cibo” sarà ospitata all’interno degli spazi espositivi della galleria, proponendo ai visitatori un grande viaggio che esplorerà il legame tra la cultura artistica europea nell’arco temporale compreso tra il XVII ed il XVIII secolo e la tradizione enogastronomica del paese.

Le numerose opere che si sono susseguite nelle collezioni di Ars Antiqua, molte delle quali raffiguranti nature morte e scene di genere, forniscono lo spunto per questa rassegna, la quale si pone l’obiettivo di mettere in luce i diversi significati che le vivande hanno progressivamente assunto nella storia dell’arte in generale e nei percorsi dei singoli artisti in particolare.

Opere come la Natura morta con frutta, fiori e tappeto, realizzata nella bottega di Francesco Noletti detto il Maltese (1611 ca. – 1654), è un chiaro esempio di come lo sfarzo rappresentato da pesanti tendaggi e frutta candita possa essere una caratteristica distintiva per un artista.

Il dipinto realizzato nell’ambito di Panfilo Nuvolone (1581-1651) raffigurante una cesta di vimini ricolma di frutti è perfetta sintesi del naturalismo di cui la cultura lombarda del primo Seicento è impregnata. Nuvolone, apprezzato soprattutto per le sue nature morte, fu attivo fra l’Emilia e la Lombardia e fu capostipite di un’importante famiglia di pittori.

La briosa matericità tipica di Angelo Maria Crivelli, detto il Crivellone (attivo tra il 1690 e il 1730), firma figurale prepotentemente evidente nel dipinto raffigurante tacchini e galli, anima una vivace scena di natura viva collocata in contesto bucolico. In questo caso la presenza dei tacchini da poco importanti dall’America segna un punto di svolta nella cucina europea.

Theodor Helmbreker (Haarlem, 1633 - Roma, 1699), artista olandese lungamente attivo in Italia, è uno tra gli esponenti di maggior successo del mondo romano dei cosiddetti "bamboccianti". Le sue scene raffiguranti i tipici interni di osteria sono in grado di fornire pretesti per gesta teatrali, dal tono scherzoso e dal carattere goliardico.

L’esaltazione dei palati più raffinati dei nobili signori è invece tema della gioiosa scena di convivio con personaggi abbigliati in abiti tradizionali dell’Italia meridionale attribuita a Pietro Fabris (attivo a Napoli fra il 1756 e il 1792).

Sancisce il filo conduttore con Amart 2022 la tela dipinta da Frans de Geffels (Anversa, 1625 – Mantova, 1694) raffigurante Banchetto con Isabella Clara d’Asburgo, Eleonora Gonzaga, notabili mantovani e la chiesa di San Barnaba all’orizzonte. La particolarità del dipinto è insita nel perfetto connubio tra il banchetto in primo piano e gli elementi architettonici sullo sfondo, entrambi proposti dal pittore con estrema precisione dal momento che possono essere tutti identificati. Il cibo non è visto solo più come bisogno primario, ma anche come materia plasmabile, da ammirare, da offrire, da percepire con tutti i sensi.



