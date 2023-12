Arte e cultura a sostegno della prevenzione della violenza e #ioscelgome

In occasione della Festa di Natale dell'Associazione #IOSCELGOME, Arcadia Art Gallery e la presidentessa Serena Fumaria vi invitano a celebrare il progetto di rinascita personale e affrancamento dalle dipendenze affettive, nato nel 2018.

Interverranno:

Gianluca Frassinelli, cantante e autore che eseguirà la sua canzone "lo scelgo me" dedicata all'Associazione.

Chiara Zanini, autrice e giornalista che presenterà il suo nuovo

romanzo "200 Sigarette", edito da Albatros.

Un'occasione per informare la comunità sul tema della violenza al fine di prevenirla e per accogliere chiunque abbia subito soprusi fisici o mentali e per ricordare attraverso la lettura di alcuni brani di "200 sigarette" che le dipendenze non sono solo affettive, ma anche più muscolari, come il vizio del fumo, e che gli affrancamenti non sono solo da relazioni sbagliate, ma da passati o famiglie in cui non ci si riconosce.



www.ioscelgome.it