ARCADIA ART GALLERY

MILANO

“ARTE E MODA” – VIII Ediz.

16 – 26 settembre 2022

Arcadia Art Gallery è lieta di inaugurare il 16 settembre alle ore 19.00 la mostra collettiva più coinvolgente dell’anno “Arte e Moda” VIII Edizione che si terrà durante la fashion-week di Milano, dal 16 al 26 settembre 2022 e sarà presentata dal Maestro Giuliano Ottaviani.

In occasione di tale evento la galleria si trasformerà in un luogo magico dove l’arte visiva unitamente all’arte culinaria, saranno il mezzo per sensibilizzare gli animi del pubblico verso una nuova presa di coscienza rivoluzionaria in cui le emozioni e l’amore porteranno ad un miglioramento del benessere umano oltre che al rispetto nei confronti della natura.

A tal proposito Arcadia Art Gallery estende i suoi interessi attirando l’attenzione di un pubblico capace di apprezzare i piaceri della vita: arte, musica e cibo, proponendo durante il vernissage, una forma di alimentazione assolutamente salutare e naturale che deriva dalla genialità del Dott. Lemme, volto noto e rivoluzionario, che grazie alla sua filosofia alimentare, che è più che altro una filosofia di vita sta contribuendo ad una presa di coscienza generale sulla qualità della vita sul nostro pianeta. La sua grande sensibilità e passione per tutte le forme d’arte, ci ha permesso di trovare un punto d’incontro che porterà giovamento anche agli artisti che avranno l’onore di partecipare a questa mostra collettiva.

Inoltre, in maniera esplosiva sarà presentato al pubblico un nuovo giovanissimo artista emergente, particolarmente sensibile e dinamico che ci porterà alla scoperta di un mondo utopico dove tutti vorremmo vivere in cui l’amore è il protagonista: “The Peathos World”.

E con questa premessa carica di entusiasmo e amore, vi invitiamo a visitare questa mostra collettiva unica nel suo genere che coinvolgerà tutti i vostri sensi e sarà l’inizio di un nuovo percorso per tutti noi.

ARTISTI IN MOSTRA:

LUCA BALLESTRA – ELIO BIASIN – CARO - AMALIA CASTOLDI

DARIO CHIARAVALLI – CIBI – CINOTTI – GIANANTONIO CRISTALLI – MAURO CURTONI

UGO D’ANGELO - SIMONA DELLA BELLA – ROSALBA DE MUCCI - JESSICA DOMINA FRANCO GIRONDI – MARIA EMMA GOBBI – ILARIA GRASSI GRASSINI

BARBARA LEGNAZZI – LILLYLILLÀ – VINCENZO MAIONE – RINO MINETTI

MOR3LOVE - GIULIANO OTTAVIANI – PIETRO PANZA – CINZIA PAVONI - NICOLA PICA ANDREA ALKIN REGGIOLI – GIACOMO SCARPELLINI - GIANLUCA SEREGNI - STRIMI21 ALESSANDRO TAMBRESONI – GABRIELLA TULIPANI PEREGO



“ARTE E MODA” – VIII Edizione

16 – 26 settembre 2022



ARCADIA ART GALLERY

Ripa di Porta Ticinese 61 Milano - Naviglio Grande

APERTURA MOSTRA: venerdì 16 settembre h. 19.00

ORARI GALLERIA:

mattina: su appuntamento

LUNEDÌ: 15.00 - 22.30

MARTEDÌ: 15.00 - 22.30

MERCOLEDÌ: 15.00 - 22.30

GIOVEDÌ: 15.00 - 22.30

VENERDÌ: 15.00 - 22.30

SABATO: 10.30 - 13.00 /14.00 - 22.30

DOMENICA: 10.00 – 22.30



INFO: tel: 02 837 5787 e-mail: arcadiartgallery@gmail.com