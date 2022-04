Arte e tè: degustazione di un quadro

Nell’atelier di Arte nella Materia è pronto il secondo quadro dedicato ad un nuovo evento e incontro di arte e té: degustazione di un quadro. "Come i sensi utilizzati nella degustazione di un tè possono aiutare la conoscenza di un dipinto". Il titolo del quadro dipingerà anche il tema del pomeriggio con i colori della Gioia di Vivere, insieme al gusto intenso del misterioso tè selezionato per quest’incontro da Silvia di Tea&Tao.



Lasciati guidare dai tuoi sensi e vieni con noi, ti mostreremo quanto anche due mondi in apparenza così lontani come l'opera di un quadro e il gusto intenso di un tè, siano interconnessi da fili invisibili che possono comunicare tra loro e raccontarti qualcosa nella forma di sensazioni ed emozioni.



Porta dunque con te la tua sensibilità, siediti, mettiti a tuo agio e stai in ascolto. Potresti farti sorprendere da quanto le tue sensazioni siano in grado di cogliere, oltre la superficie, qualcosa di più profondo, e farti entrare in uno stato di rilassamento e benessere. Se dalla parte più profonda emerge o sentirai qualcosa da dire, abbiamo riservato uno spazio anche per questo: per esprimere e portare in superficie qualsiasi tipo di forma espressiva voglia emergere.



Avrai un foglio bianco con dei colori per disegnare, dipingere senza alcun tipo di tecnica o risultato, una traccia, una forma, uno schizzo di colore, che sia per te significativo da portare con te di questa esperienza.



Per maggiori info: arteinmateria@gmail.com