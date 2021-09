Arte e tè: degustazione di un quadro

"Come i sensi nella degustazione di un tè aiutano la conoscenza di un dipinto"



Sabato 9 ottobre, ore 16.00 -17.00



Vicino all’Arco della Pace, nel negozio di Tea & Tao, spazio espositivo di tè pregiati, continua l’appuntamento di Arte nella Materia con l’arte e la sua lettura vissuta attraverso i cinque sensi.

Un evento in un luogo dove il tè viene considerato un modo per entrare in contatto con sè stessi e ascoltare i propri sensi.



Questa volta il tè simbolo della cultura e filosofia orientale ci aiuterà a rendere materiche le sensazioni che portano alla comprensione dell’opera e scoprire quanto gli stati d’animo vissuti durante la fase di osservazione di un quadro possano essere ritrovati anche durante la degustazione di un tè.



Alda, artista e coach, e Silvia, guida di meditazioni di gruppo e conoscitrice di tè, ci guideranno attraverso i cinque sensi in questa esperienza sensoriale e partecipativa.

Usare i cinque sensi sarà un modo per attingere a risorse personali che permetteranno di raggiungere una propria personale comprensione e interpretazione dell’opera. Infatti in questo caso l’artista non ci dirà cosa vedere, sì limiterà a descrivere e darci le coordinate per lasciarci liberi alle nostre percezioni.



Il dipinto e il tè combineranno le loro virtù in un’azione sinergica che ci aiuterà ad entrare in uno stato di calma e contemplazione fino a condurci nelle profondità di noi stessi.



Ingresso: 15 €, fino a esaurimento posti.



Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/169650600513

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...