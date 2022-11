Young art hunters, la mostra d'arte emergente

Young Art Hunters è orgogliosa di presentare ‘The Factory’, la prima esposizione allestita nel suo nuovo spazio in via Bramante 13 a Milano. ?



La mostra è una collettiva di otto artisti emergenti, scelti tra le diverse personalità rappresentate dall’associazione, giovani promesse ed artisti internazionali, pittori e fotografi pronti a mettersi in gioco.?

Un importante sentimento di appartenenza introduce un nuovo percorso, composto da opere introspettive: soggetti e tecniche diverse che riescono a comunicare tra di loro perfettamente, pur trattenendo i se’ sentimenti differenti. Ciò che colpisce di questo sentiero illuminato è freschezza, forza e determinazione. Le rappresentazioni sulle pareti invocano coraggio innato, volontà di esprimere al pubblico la potenza del linguaggio giovane, il desiderio di potersi affermare, di lasciare un segno.?



La mostra è allestita nella nuovissima sede The YAH Factory firmata Young Art Hunters, il nome suggerisce subito un collegamento, non è stato scelto a caso infatti ma volutamente ispirato alla Factory di Andy Warhol che negli anni 60, è stata un punto di riferimento per i creativi di tutti i generi. Dagli attori agli artisti di strada, lo spazio dalle pareti argentate non era un luogo ma il luogo per eccellenza dove la vena artistica faceva da padrona di casa. ? L’intento è quello di ricreare un ambiente di scambio, di confronto, uno spazio per le idee e per i colori, fatto da artisti per gli artisti.? L’esposizione è l’inizio di questo viaggio e continua il ciclo di mostre dedicato alle giovani promesse dell’arte, sempre pronte a rispondere agli interrogativi contemporanei della società odierna.?



Gli artisti in mostra:

Ricky Bordoni

Paolo Gila

Paolo Marro

Niccolò Misrachi ?

Ego Nauta

Elia Panori

Lynette Reed

Irene Vesentini



‘The Factory’ sarà visitabile dal 23 novembre al 7 dicembre 2022?

Mar-Sab 11-13 · 15-19 — Ingresso libero

(Altri orari solo su appuntamento)



La mostra è a cura di YAH - Young Art Hunters Associazione E.T.S.?