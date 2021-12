La mostra "Arte in città" di Cormano

Sabato 11 dicembre 2021, a partire dalle 17.00, presso la galleria d’arte contemporanea Click Art, verrà inaugurata la mostra collettiva della durata di ventuno giorni, dal titolo: “ARTE IN CITTÀ” la mostra verrà inaugurata anche in diretta sulla pagina Instagram @profetaart



La mostra collettiva Arte in Città, nasce per “portare” le opere d’arte più vicino alla gente, dopo il blocco totale delle attività causate dalle chiusure dal covid19. Questa è la 2° edizione, pensata per lo stesso motivo, portare le opere d’arte più vicino alla gente, soprattutto ora che si avvicina il Natale. Anche se le nostre attività non si sono mai fermate, il Centro Culturale Artistico Click Art ha risentito di questo stop in maniera pesante e drammatica. Il centro culturale infatti vive di emozioni, di sensazioni, di contatti, di opinioni, e tutto questo è stato quasi cancellato a causa di questo terribile virus. Fortunatamente abbiamo avuto la forza di proporre mostre online, ci siamo dovuti adattare, e la forza che sta dentro ad ogni artista, ha contribuito enormemente alla sopravvivenza di Click Art. Abbiamo dimostrato che l’Arte è indispensabile e attenta alle problematiche mondiali e sempre vicina a chi ha bisogno di aiuto, nonostante in oltre un anno dall’inizio della pandemia, siamo stati accantonati e quasi dimenticati. Siamo un gruppo di artisti forti e altri nuovi si sono aggiunti, abbiamo continuato a lavorare nonostante tutto, e nonostante tutto siamo ancora qui. La mostra premio è una mostra dove gli artisti esporranno le loro opere presso la sede di Click Art, ma anche in giro per i negozi e locali del territorio, proprio per far sentire la nostra presenza, ma anche e soprattutto per fare in modo che la gente possa vedere fisicamente l’opera esposta. Le opere verranno poi votate dal pubblico sulla pagina facebook di Click Art. Ci sarà in oltre una giuria tecnica formata dal presidente di Click Art Luigi Profeta, dal giornalista Massimo Chisari e dal critico artista Paolo Avanzi. La giuria tecnica avrà a disposizione 100 punti ciascuno che andranno a sommarsi ai punti ricevuti su facebook, e potranno confermare o ribaltare le votazioni del pubblico. I premi consistono in prodotti di belle arti offerti dal colorificio “L’OFFICINA DEL COLORE” di Milano, Via Giuseppe Giacosa, 39 da ARTIDEA Via C. Sormani, 43, 20095 Cusano Milanino MI e dal Centro Culturale Artistico Click Art, in più ci saranno premi e buoni spesa offerti dai vari negozi che man mano presenteremo.