COMUNICATO STAMPA

Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca in collaborazione con MM Spa presentano per la Milano Green Week 2023:

“Arte in rete?”

Mostra di tovaglie d’artista lungo la rete di recinsione fra il MAF e il Parco della Vettabbia

Dal 26/09/2023 al 1/10/2023

“Visite guidate al MAF – Museo Acqua Franca”

Scopri le installazioni del MAF, unico esempio al mondo di arte contemporanea all’interno di un depuratore

Venerdì 29 settembre, ore 10.30 e ore 15.30

Sabato 30 settembre, ore 10.30 e ore 15.30

“Le portatrici d’acqua”

Performance progetto a cura del laboratorio Killili con la direzione artistica dell’architetto Maddalena Ferraresi

Sabato 30 settembre, ore 11.30

MAF – Museo Acqua Franca

Depuratore di Milano Nosedo, Via San Dionigi 90, 20139 Milano (M3 Corvetto + autobus 93 v.le Omero)

Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca proseguono il cammino verso la transizione ecologica iniziato 28 anni fa con una serie di iniziative culturali proposte in occasione della Milano Green Week 2023, la manifestazione annuale organizzata dal Comune di Milano per coinvolgere la cittadinanza sui temi dell’ecologia, della tutela ambientale e della valorizzazione del verde urbano.

Fra queste si segnalano la mostra collettiva “Arte in rete” Mostra di "tovaglie d'artista" lungo la rete di recinsione del MAF _ Museo Acqua Franca confinante con il sentiero del Parco della Vettabbia. "Tovaglie d'artista" è un progetto avviato nell'inverno 2023 e che ha portato alla realizzazione di circa 40 tovaglie d'arte, opere pittoriche, sperimentazione e stampe su tessuti di grandi e medie dimensioni. I soggetti trattati dagli artisti affrontano le tematiche della convivialità, della sana alimentazione, dell'ambiente e del green. La mostra sarà visitabile dal sentiero della Parco della Vettabbia, dunque all'esterno del Depuratore e del MAF. Fra gli artisti presenti: Clara Bartolini, Ennio Bencini, Maria Teresa Bolis, Ornella Bonomi, Antonella Bosio con Michele Avigo, Elisabetta Bosisio, Luisa Caeroni, Franca Cantini, Carmine Caputo di Roccanova, Carmen Carlotta, Gabriella Cavaliere, Margherita Cavallo, Jutka Csakanyi, Luigi Dellatorre, Gianni Depaoli, Adolfina De Stefani con Antonello Mantovani, Federica Grandi, Giuse Iannello, Giuseppe Iasparra,

Cristina Insaghi, Anna Mainardi, Giuliana Maldini, Michelangelo Magnus, Fabrizio Martinelli, Annalisa Mitrano, Susanne Mueller-Baji, Tommaso Musarra, Ramona Palmisani, Barbara Clara Pereira, Edy Persichelli, Veronique Pozzi Painè, Antonella Prota Giurleo, Roberto Ramirez Anchique, Etta Rossi, Kia Ruffato, Pierangelo Russo, Monica Scardecchia, Carlo Spoldi, Franco Tarantino, topylabrys, Lionello Torriani, Angela Trapani, Rosanna Veronesi.

Sabato 30 settembre alle ore 11.30 si terrà la performance delle “Portatrici d’acqua”, un progetto del laboratorio Killili con la direzione artistica dell’architetto Maddalena Ferraresi:

“Si tratta di un evento di repertorio che nasce nel corso di un progetto sull’emersione del reticolo idrico della città di Milano. La specifica azione artistica ripetuta sempre simile ma mai uguale, prevede la sua diffusione in siti, tempi e luoghi differenti, con l’intento di stimolare riflessioni sull’identità della città, la sua matrice e i suoi valori. La performance consiste in una sfilata di donne che percorreranno un breve tratto della città con secchi sul capo dove sarà contenuta la materia ACQUA”. La scelta di un contesto come quello del MAF e del Depuratore di Milano Nosedo connoterà la performance di nuovi e particolari significati.

Completano il programma le visite guidate al MAF, passeggiate d’arte per discutere di transizione ecologica fra arte ed eccellenza tecnologica alla presenza del Direttore Artistico Ornella Piluso e del Curatore Monica Scardecchia.

Le visite si terranno venerdì 29 e sabato 30 settembre alle ore 10.30 e alle ore 15.30, si consiglia la prenotazione scrivendo a info@artedamangiare.it

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico secondo l’orario riportato in programma.



www.artedamangiare.it info@artedamangiare.it Tel. 340 3406871