Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca per la World Toilet Day 2023

13 novembre, ore 18.00:

presentazione della mostra, Carroccio6 – Tec & De, in Via Carroccio 6 a Milano

19 novembre: online sui canali social di Arte da mangiare e MAF

20 novembre, dalle ore 17.00 alle 20.00:

Incontro di formazione per architetti, Carroccio6 – Tec & De, in Via Carroccio 6 a Milano

Per il quarto anno consecutivo la storica associazione culturale milanese Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca si attivano per promuovere la World Toilet Day.

Questa quarta edizione vanta la collaborazione con lo spazio Carroccio6 Tec & De di Milano sede della mostra “Arte per la World Toilet Day 2023” e del seminario di formazione “Risorsa acqua” dedicato agli architetti, media partner della mostra Taconline.

La mostra “Arte per la World Toilet Day 2023”, con la direzione artistica di Ornella Piluso e la curatela di Monica Scardecchia, coinvolge diversi artisti dell’associazione milanese e del MAF – Museo Acqua Franca che attraverso il linguaggio fotografico e dell’acquerello si faranno “ambasciatori” degli importanti messaggi che caratterizzano la WTD World Toilet Day.

Lunedì 13 novembre lo stazio Carroccio6 sarà aperto dalle ore 18.00 alle ore 20.00 per una presentazione della mostra e una preview aperta al pubblico, a cui parteciperà la Consigliera del Comune di Milano e Presidente della Commissione Pari Opportunità Delega Lavoro e Politiche Sociali Città Metropolitana Diana De Marchi.

Gli artisti nella giornata di domenica 19 novembre, data istituita dall’ONU come WTD, saranno protagonisti di una maratona online sui social dell’associazione e del MAF dove attraverso racconti e interviste anticiperanno al pubblico alcuni dei contenuti in mostra e motiveranno il loro ruolo di ambasciatori della WTD.

Lunedì 20 novembre alle ore 17.00 prenderà il via presso lo spazio di Via Carroccio 6 il seminario per architetti “Risorsa acqua. Dallo spreco all’arte di recupero, per essere parte del cambiamento che vorremmo”, un incontro di formazione, aggiornamento e approfondimento che prendendo spunto dalla WTD e dalla mostra allestita intende sensibilizzare gli architetti sul valore del proprio ruolo professionale in un’ottica di rinnovamento e di economia circolare.

Docenti dell’incontro saranno Marco Caserio, progettista esperto di Criteri Ambientali Minimi (CAM) e di Bioarchitettura; Ornella Piluso, fondatrice e Direttore Artistico di Arte da mangiare e del MAF; Monica Scardecchia, curatrice del MAF e della mostra “Arte per la World Toilet Day”.



La mostra sarà visitabile al pubblico fino al 15 gennaio 2024 secondo gli orari dello spazio, il lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.

Fra gli artisti presenti in mostra per la sezione fotografia si segnalano: Elena Parisi, Giuseppe Prenzato, Antonella Prota Giurleo, Studio Pace 10, Edegildo Zava, Franco Vertovez. I lavori in mostra presenteranno un racconto dove attraverso l’occhio dell’artista fotografo sarà possibile interrogarsi sull’impatto ambientale del nostro vivere quotidiano, focalizzando l’attenzione sui principali messaggi della WTD.

Per la sezione acquerello fra gli artisti presenti si segnalano: Margherita Cavallo, Nenè art, Roberto Ramirez Anchique, Marina Scognamiglio, Stefano Soddu, topylabrys. Si tratta di opere che prendendo spunto dalla tradizionale tecnica dell’acquerello interpretano una sperimentazione più vasta di questo linguaggio interrogando possibili contaminazioni con altre tecniche espressive. Il risultato propone una visione immaginifica dei contesti della WTD.

La World Toilet Day è stata istituita dall’ONU nel 2013 per riflettere sulle problematiche relative al diritto per l’accesso dei servizi igienici. Una persona su tre nel mondo non ha accesso a sistemi sanitari adeguati ostacolando così lo smaltimento dei rifiuti in sicurezza, non ha una corretta igiene né accesso all’acqua pulita e ciò aumenta la trasmissione di malattie, causando la morte di 280 mila persone ogni anno.



Le dichiarazioni dell’ONU su tale argomento affermano che: “I servizi igienici sono un diritto umano e tutti dovrebbero potervi accedere; sono un investimento economico produttivo: riducono la spesa sociale e aumentano l’educazione poiché sempre meno studenti sarebbero costretti a saltare la scuola a causa di malattie; migliorano la qualità della vita e sono essenziali per una buona salute”.