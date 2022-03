Arte & scienza – Diabolik al Politecnico

Incontro con Mario Gomboli.

In occasione del 60° compleanno di Diabolik, Mario Gomboli, storico soggettista, autore di Diabolik e direttore della casa editrice Astorina, incontra Marco Imperadori, docente di Architettura delle Costruzioni.



Mario Gomboli, bresciano (1947) ma milanese d’adozione, si occupa di fumetti dai tempi del liceo, anche se poi ha fatto l’architetto, il graphic designer, il professore universitario, l’autore di libri per l’infanzia… Per poi tornare al primo amore alla fine degli anni ‘90, chiamato da Luciana Giussani a dirigere la Casa Editrice Astorina. Da allora Diabolik ha rubato ogni giorno della sua vita, ma gli ha dato anche grandi soddisfazioni.



Per partecipare all’evento è necessario iscriversi compilando la seguente form: https://forms.office.com/r/nLQ1q2ABHV