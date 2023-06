A due passi dal Duomo, Artemida Experience è orgogliosa di presentare la prima edizione dell’ Artemida Art Week. All’interno delle mura di Palazzo Durini, nella prestigiosa MA-EC Gallery, la mostra aprirà le sue porte al grande pubblico dal 27 giugno alle ore 18.



Oltre 50 artisti internazionali, esporranno le loro opere, che tratteranno la tematica della libertà attraverso opere d’arte e oggetti di design.



Votazione



Durante la mostra ogni visitatore sarà attore principale dell’evento: votando l’artista che più gli ha suscitato interesse, potrà decidere i primi tre vincitori del Premio del Pubblico, mentre la nostra critica decreterà i tre vincitori del Premio della Critica. Premiazione che avverrà il giorno 8 luglio dalle ore 18.



Inaugurazione



Nella giornata di inaugurazione, il curatore Massimiliano Sista presenterà l’evento insieme all’art consultant Elisabetta Roncati. Alla serata sarà presente anche la critica internazionale Vera Agosti che ha partecipato alla stesura dei testi critici.



Artisti





Agata Sand, Alice Tarascio, Anastasia Yanchuk - NATI, Anele, Angelo Salonia, Anna Maria Terracini, Antonella Marina Gensale - Marì, Asllani Rezart, Astrid Fuchslocher H, Barbara Zampieri, Alessandra Ventroni, Carolina Pezzotta, Caterina Ziemacki, Cesare Savani, Chiara Galliano, Chiara Mambelli – Chiaradreamsart, Claudia Amadesi, Cristina Puppieni, Dana Danini, Daniele Sirtori, Enrico De Santis, Ezio Ranaldi, Fernando Gallucci, Federico Morelli, Giacomo Corradin e Rogerio Boschetto – Roger, Gianfranco Giove, Giorgia Pastore, Giorgio Russo, Letizia Neri, Lorenzo Ragno Celli, Ludovico Costa, Maria Carla Battistella, Maria Virseda, Mario Inverardi, Mark, Matteo Tenni, Mauro Sgrazzutti, Nathan Baleotti, Paola Semilia, Raffaella Tognolatti – Raffio, Rossana Mannarino – Arte in me, Sara Carusone, Sofia Curci – 2ofiart , Stefania Puppieni, Stella Portalupi, Valentina Albanese, Valentina Bianco, Valeria Morasso, Vevè H M Art - Venera Alaimo, Viviana Goi, William Mulas, Worldlife77-keep kalm e keep distance