Arteria exhibits - Maria100, a tribute to Maria Callas

ARTERiA

Maria100 | a tribute to Maria Callas

dal 20 al 25 settembre a Palazzo Visconti – Milano

con il Patrocinio del Comune di Milano

a cura di Francesco Caputo e Silvia Ranzi

Dieci artisti. Dieci NFT.



Milano – Dal 20 al 25 settembre, Palazzo Visconti.



‘Maria100 | a tribute to Maria Callas’ è il tema di questa seconda edizione di ARTERiA, il progetto ormai noto ideato da Craft Sharks ed Emerging Talents Milan, in collaborazione con Silvia Ranzi.



ARTERiA come Arte, Era e Internet. Come quel vaso sanguifero che permette al nostro corpo di ricevere il sangue fino alla “zone periferiche”. Come, in senso figurato, quell’importante via di traffico e di comunicazione che consente di raggiungere le nostre mete.



ARTERiA come il canale attraverso il quale artisti del mondo reale si affacciano al nuovo mondo e artisti del nuovo mondo si fanno conoscere nel mondo reale. Un flusso creativo possibile grazie agli NFT (Non Fungible Token).



Dopo il successo della prima edizione, ARTERiA torna con un appuntamento dedicato interamente alla divina Maria Callas, in occasione del suo centenario. E lo fa nel suo stile, coinvolgendo alcuni dei nomi più in vista del panorama dell’arte digitale e non solo. Al suo fianco un partner importante, Holy Club, il collettivo impegnato a dare vita a progetti artistici creativi grazie all’utilizzo di tecniche di marketing innovativo e nuove tecnologie.

Palazzo Visconti, ancora una volta, ospiterà questo evento istituzionale durante la settimana della moda grazie ad Emerging Talents Milan di Tariel Bisharyan che, come ogni stagione, proporrà un ricco calendario di eventi in questa meravigliosa cornice.



«La seconda edizione di ARTERiA – precisano Silvia Ranzi, ideatrice del format e Francesco Caputo, curatore della mostra – vedrà protagonisti anche questa volta, non solo alcuni nomi noti della Digital Art, ma anche alcuni nomi conosciuti nel mondo dell’arte fenomenica che coglieranno l’occasione per mintare il loro primo NFT. Questa per noi è l’essenza di ARTERiA, un dialogo costante tra due mondi. Un dialogo che avviene non solo tra gli artisti ma tra gli artisti e il pubblico.»



A partecipare alla seconda edizione di ARTERiA con il Patrocinio del Comune di Milano, saranno: Federico Garibaldi, Mr. Popcorn, CryptoMadonne, Omerart, EricsOne, Matteo Mandelli YOU, Luca Ballestra, Fabrizio Torchia, Glock Wasabi, Bizzarro.