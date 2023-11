Arthemy: design driven by AI

Un incontro divertente e formativo all'insegna della generazioni di immagini con AI.

Vieni a provare il nostro software per creativi e designer, a fianco del team che lo ha sviluppato - che vi insegneranno come creare immagini da urlo con una lezione interattiva.



• Di cosa si parlerà?

Di immagini generate con AI, passando dal “come riconoscerle” al “come scrivere prompt”, per poi scoprire come funzionano i modelli di generazione.



• Chi può partecipare?

Chiunque voglia approfondire la tematica!

Che vi occupiate di Design del prodotto, di interni, di graphic design, illustrazioni o di qualsiasi altro ambito creativo... siete i benvenuti!



• Perché partecipare?

Innanzitutto perché siamo simpatici, poi perché Arthemy potrebbe essere la svolta per il vostro lavoro.

E tra l’altro, a chi non piace fare un po’ di sano networking? ?



• Non siete ancora convinti?

Allora sappiate che oltre a cibo e vino, ad aspettarvi ci sarà anche un piccolo regalo ?



?? Venite a conoscerci Giovedi 30 novembre dalle 17.00



? Ci trovate nel cuore di Milano, in Viale Elvezia 18 (a due passi dall'Arco della Pace)



Siete curiosi di conoscerci? Noi non vediamo l'ora!



Iscriviti in anteprima al nostro software, e ricevi 20 minuti gratis di generazione:

https://app.arthemy.ai



