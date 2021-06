Arti marziali e difesa personale

L'A.S.D. Milano Difesa Personale che collabora con la la Casa delle Associazioni di zona 1 apre le porte alla cittadinanza milanese per provare e promuovere arti marziali come Ju Jitsu, Sambo Sportivo, Lotta Corpo a Corpo e Difesa personale. I corsi sono a titolo gratuito e saranno attivi fino a fine luglio. Troverete Maestri e Istruttori validi che vi seguirano e vi introduranno alle Arti Marziali. I corsi hanno luogo il Lunedì - Mercoledì - Venerdi. Obbligatorio il certificato per l'abilitazione alle attività sportive.

Sono state prese tutte le precauzioni necessarie per lavorare in distanza rispettando le normative anticovid attualmente in corso.

