Torna Artigiano in fiera a Milano: date, orari e come avere l'ingresso gratis

Cibi da tutto il mondo, angoli di continenti lontani, gioielli fatti a mano. A Milano, dopo lo stop causa covid, torna l'Artigiano in fiera, l'evento che da oltre venti anni celebra l'artigianato e che è diventato ormai, come sottolineano gli stessi organizzatori, "l’Expo internazionale dell’artigianato, dei popoli e delle Nazioni".

L'appuntamento quest'anno è da sabato 4 a domenica 12 dicembre, nei padiglioni di Fieramilano Rho-Pero. Gli stand saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 23 e per entrare non servirà il biglietto ma basterà iscriversi sul sito ufficiale dell'evento e scaricare l'invito gratis, da mostrare all'ingresso insieme al green pass.

Quest'anno ci saranno 1.800 espositori e 80 Paesi del mondo presenti e rappresentati, con 29 ristoranti e 18 luoghi del gusto. Italia al gran completo, chiaramente, e poi un vero e proprio giro del mondo, dalla Francia alla Germania passando per i paesi africani fino a Messico, Cuba, Colombia e Argentina. Nei padiglioni saranno presenti i migliori artigiani specializzati in agroalimentare, ceramica, arredamento, moda e design, tessile, gioielleria e bigiotteria e nei prodotti per la cura della persona. Ampio spazio sarà riservato al Natale: dai decori per l'albero ai presepi realizzati dai maestri artigiani.

"Per centinaia di migliaia di persone non c’è Natale senza Artigiano in fiera. Perché da sempre autenticità, originalità e qualità sono i capisaldi del nostro lavoro", sottolineano da Artigiano in fiera. E, infatti, il claim di quest'anno sarà "Artigiano in Fiera: finalmente!", a sottolineare la passione del pubblico verso una manifestazione che, negli anni, è sempre stata molto apprezzata e visitata.