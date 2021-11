Artigiano in fiera 2021 a Milano: come avere invito gratis

Torna in presenza l'Artigiano in Fiera a Fieramilano (Rho) da sabato 4 a domenica 12 dicembre 2021, con apertura tutti i giorni dalle 10 alle 23 (qui per ottenere l'invito gratuito).

Come sempre, ci saranno artigiani e commercianti provenienti da tutto il mondo, con padiglioni suddivisi in aree tematiche: manufatti, opere d'arte, piccoli oggetti artigianali, ma anche cibo e migliaia di prelibatezze da ogni parte del globo. Senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche da ogni regione d'Italia.

E' il ritorno del punto di riferimento per la valorizzazione dell'artigianato italiano e internazionale dopo lo stop obbligato del 2020 a causa della pandemia covid. Il claim sarà "Artigiano in Fiera: finalmente!", a sottolineare la passione del pubblico verso una manifestazione che, negli anni, è sempre stata molto apprezzata e visitata. "Ripartiamo sempre dall'uomo al lavoro", scrive Antonio Intiglietta, presidente di GeFi, in una nota, "dall'artigianato, simbolo di resistenza e resilienza, perno della nostra economia. Il ritorno in presenza di Artigiano in Fiera rappresenta un momento di incontro tra i nostri espositori e i visitatori appassionati e affascinati dalle storie, dai prodotti e dai territori. Siamo al lavoro per presentare un evento ancora più godibile da parte del pubblico applicando le disposizioni in vigore per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche".

Gli spazi verranno riorganizzati in maniera più ampia e verranno applicati i protocolli di tutela della salute. Dall'11 ottobre i visitatori si registreranno sul sito artigianoinfiera.it, indicando il giorno in cui intendono effettuare la visita e scaricando l'invito gratuito (personale e giornaliero) da presentare col green pass all'ingresso.