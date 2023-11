Artigiano in Fiera 2023: date, mappa e come avere ingressi gratis

Il mondo a Milano. Da sabato 2 a domenica 10 dicembre sotto la Madonnina torna l'Artigiano in fiera, uno degli eventi più attesi del periodo natalizio. In otto padiglioni di Fieramilano a Rho verranno esposti prodotti in arrivo da tutte le regioni d'Italia e da tutti i continenti.

Come da tradizione spazio a stand dedicati al cibo italiano d etnico per un giro culinario di tutto il pianeta, oltre che bancarelle con in vendita abbigliamento, gioielli, articoli per la casa, l'arredo e il tempo libero. "Comincia il viaggio alla scoperta degli artigiani d'Italia e del mondo, una comunità in continua crescita che saprà affascinarti con le storie uniche degli artigiani", si legge sul sito ufficiale dell'evento. Tanti gli eventi in calendario, che si alterneranno nei vari giorni.

Quattro padiglioni saranno completamente dedicati alle regioni italiane, mentre negli altri troveranno spazio gli stand delle diverse nazioni.

L'Artigiano in fiera sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, a ingresso completamente gratuito. Per ottenere il proprio accesso, i visitatori dovranno solo registrarsi sul sito dell'evento e attendere il pass in mail. A quel punto basterà salvare il qr code per entrare.