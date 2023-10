Torna l'Artigiano in fiera a Milano: le date e come avere i biglietti gratis

Tremila artigiani, oltre cento Paesi rappresentati. Tutti i continenti in un unico posto. Torna anche quest'anno l'appuntamento con l'Artigiano in fiera di Milano, l'evento che porta sotto la Madonnina sapori, colori e prodotti da tutto il mondo.

Nel 2023 l'evento si terrà come sempre negli spazi di FieraMilano a Rho, ma con un padiglione in più, dal 2 al 10 dicembre.

Come da tradizione spazio a stand dedicati al cibo italiano - con tutte le regioni presenti - ed etnico per un giro culinario di tutto il pianeta, oltre che bancarelle con in vendita abbigliamento, gioielli, articoli per la casa, l'arredo e il tempo libero. "Comincia il viaggio alla scoperta degli artigiani d'Italia e del mondo, una comunità in continua crescita che saprà affascinarti con le storie uniche degli artigiani", si legge sul sito ufficiale dell'evento.

L'ingresso all'Artigiano in fiera sarà gratuito. Per ottenere il pass, i visitatori dovranno semplicemente iscriversi sul portale dedicato - qui - con la propria email.