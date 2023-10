Artist talk

In occasione della giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, l'Appartamento presenta un talk in cui interverranno due voci della fotografia italiana, Sofiya Chotyrbok e Giulia Agostini che, partendo dall'analisi dei lavori in mostra in galleria a Milano fino al 30 di Novembre, apriranno un dibattito sul concetto di identità nell'arte contemporanea.



L'Appartamento



Gallery





Mostra visitabile dal 27/09 al 30/11