Ascoltando Bicocca: il progetto

“Ascoltando Bicocca – Riconnessioni affettive urbane” è un progetto realizzato dall’Associazione culturale Mirmica. Abbiamo indagato le trasformazioni del quartiere Bicocca e ora vogliamo raccontarne la storia: come si viveva una volta, come si vive adesso, come si vivrà in futuro? Da febbraio ad oggi sono state messe in campo diverse azioni: interviste ai cittadini, focus groups rivolti agli abitanti e agli studenti dell'Università, un laboratorio teatrale di esplorazione urbana.



Ora stiamo preparando l’evento finale: una passeggiata performativa urbana attraverso alcuni luoghi della Bicocca. Il 10 giugno 2022, alle h. 16.00 e h.18.00 due repliche della durata ognuna di 1 ora circa, con ritrovo davanti alla stazione di Greco Pirelli, Piazzale Egeo n°8. Tutti i materiali raccolti nella prima fase del progetto, saranno restituiti da una performers che, narrandoli, condurrà la passeggiata attraverso il quartiere: 6 tappe per raccontare un quartiere sempre vivo e in continuo cambiamento, un quartiere e i suoi abitanti, il quartiere di ieri, di oggi e quello di domani. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.



La partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria a: ascoltando.bicocca@mirmica.it



Per ulteriori informazioni sul progetto: https://www.mirmica.it/progetti/ascoltando-bicocca---riconnessioni-affettive



Per restare aggiornati sull’evento finale e le ultime azioni di progetto > pagina FB dell’Associazione culturale Mirmica: https://www.facebook.com/Mirmica



Il progetto si svolge nell'ambito di Lacittàintorno, programma di Fondazione Cariplo per favorire il benessere e la qualità della vita nelle città. In parternariato con Università degli studi Bicocca. In collaborazione con Cooperativa sociale Diapason e Comitato Bicocca. Con il patrocinio del Municipio 9.