Sabato 8 ottobre a Milano: ASICS Nature Bathing™ Day

ASICS, acronimo della frase latina “Anima Sana in Corpore Sano”, inaugura il Nature Bathing™ Day e invita tutti gli sportivi a scoprire la sua prima collezione ibrida, scarpe da road running ridisegnate per le avventure off road.

Protagonista di sabato 8 ottobre sarà infatti la nuova linea ASICS Nature Bathing™: il brand giapponese offre gratuitamente la possibilità di provarne le scarpe, le cui caratteristiche si ispirano alla frase giapponese “shinrin-yoku”, che significa “camminare in una foresta per cercare la pace dei sensi”. In molte culture, questo concetto è largamente conosciuto come forest o nature bathing.

La collezione presenta alcune tra le scarpe da corsa più famose di ASICS come NOVABLAST™ 3 TR, le iconiche GEL-NIMBUS™ 24 e le GEL-CUMULUS™ 24 TR, così come le da sempre apprezzate GT-1000™ 11 TR. Tutte le scarpe presentano la suola in gomma ASICS LITE™ che offre flessibilità per le avventure sia su strada che su sterrato. Inoltre, il rivestimento interno è contrastato dai caratteri kanji che tradotti significano “albero” e “foresta”.

Dalle 11:00 gli ASICS FrontRunner accompagneranno i partecipanti in un percorso di 7 km alla Montagnetta di San Siro, al termine del quale ci sarà uno speciale picnic dai sapori autunnali offerto dall’azienda. Nel pomeriggio, Matteo Giupponi, bronzo europeo della 35 km di marcia, guiderà una walking e soft run.

ASICS, fondata nel 1949 da Kihachiro Onitsuka, da sempre concepisce e valorizza l’impatto positivo ed edificante dello sport sulla vita quotidiana. L’attenzione alla salute mentale è misura fondamentale per il brand giapponese per incentivare quante più persone a muoversi e a ritagliarsi del tempo per loro stesse, cercando un bilanciamento ottimale tra mente e corpo.

Il programma completo della giornata:

Ore 11.00: Performance Run con gli ASICS FrontRunner (7 km).

Ore 12.30: Degustazione specialità autunnali.

Ore 14.30: Walking e Soft run aperto anche ai più piccoli (4 km) con la medaglia di bronzo europea della 35Km di marcia Matteo Giupponi.

Ore 16.00: Sweet time con i dolci del vincitore 5° edizione Bake Off Italia e ASICS FrontRunner Carlo Beltrami.

La prova prodotto è disponibile per tutto il corso della giornata, gli ASICS BrandTrainer saranno a disposizione per consigli e per consigliare la scarpa giusta.