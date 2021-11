Un raglio ci salverà! incontrare gli asini per cambiare vita

Può un asino essere il tuo compagno nel viaggio verso una nuova vita? Per strade diverse Alessandra Giordano e Daniele Corsi hanno incontrato gli asini nel momento di un grande cambiamento. E poi le loro strade si sono incrociate, in un’amicizia nata all’ombra delle orecchie lunghe. Sì, l’asino può condurti verso nuovi sentieri, facendosi maestro. Alessandra, che ha recuperato la sua vita dopo un grave lutto anche grazie all’asino Pablo, e Daniele, che abbandona il lavoro in pubblicità e gira l’Italia curando gli zoccoli di centinaia di asini, raccontano l’esperienza guidati da Paolo Magliocco, che insieme al pareggiatore è stato il primo lettore del libro presentato.



Prenotazione obbligatoria: dall’8 novembre a questo link: https://bookcitymilano.it/eventi/2021/un-raglio-ci-salvera-incontrare-gli-asini-cambiare-vita