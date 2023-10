Ask me anything: grandi costruzioni, quale impatto?

? Scopri il Futuro dell'Energia: tra Geologia, Sostenibilità e Grandi Opere! ?

On Air porta la scienza a teatro, dandoti per la prima volta la possibilità di approfondire e discutere le tematiche affrontate dalle opere messe in scena in uno dei teatri più importanti di Italia.



Sessant'anni fa, il Vajont ci ha insegnato una lezione indelebile sull'importanza di valutare attentamente il territorio. Oggi, affrontiamo il futuro con occhi nuovi. Cosa è cambiato? Come possiamo garantire che le nostre costruzioni siano davvero sostenibili?



Unisciti a noi nell'esperienza unica di Ask Me Anything! Niente talk preconfezionati, solo tu e le tue domande. Metteremo a tua disposizione carta e penna per far volare le tue curiosità sul palco, trasformandole in aerei di carta.



Confrontati con esperti del settore e esplora le conseguenze economiche, sociali e ambientali delle grandi opere. Questo evento è un'opportunità di riflessione e discussione che ci permetterà di approfondire tematiche cruciali per il nostro futuro!



L?'evento si terrà nel bar del foyer del Teatro Strehler.



?? S?PEAKER ??

Fabrizio Berra si occupa di ricerca e insegnamento della geologia al Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” della Statale di Milano. Ha studiato rocce in catene montuose e paesi differenti: la sua ricerca, documentata da oltre 120 pubblicazioni, si focalizza sulla ricostruzione dei paesaggi di un passato scomparso e sull'analisi dei cambiamenti ambientali attraverso lo studio di successioni sedimentarie di epoche lontane. Ha partecipato alla realizzazione di numerose carte geologiche, strumento fondamentale usato dai geologi sia per raccontare i segreti del nostro pianeta, sia per consentire la corretta gestione del territorio. È autore di un saggio divulgativo che illustra i diversi aspetti della geologia.



Giovanni Pietro Beretta è un un professore ordinario in geologia applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano. Ha una vasta esperienza accademica in diverse università italiane, specializzandosi in idrogeologia, progettazione di sistemi idrici e discariche, protezione delle risorse idriche e modellazione del flusso sotterraneo. È stato consulente per enti regionali, provinciali ed ARPA nel campo dell'idrogeologia, oltre a ricoprire ruoli di rilievo nel Ministero dell'Ambiente e nella gestione ambientale. È membro di importanti associazioni internazionali e nazionali nel settore idrogeologico. È autore di oltre 270 articoli pubblicati e due libri di testo.



-?---------------------------------



On Air - Voce alla Scienza è un’associazione culturale nata per valorizzare il ruolo della scienza con un approccio innovativo, coinvolgente e stimolante. I nostri capisaldi sono rigore scientifico, qualità e innovazione: ogni progetto prova a fare un passo in più, sperimentando tecniche comunicative e tecnologie ancora inesplorate nella comunicazione e diffusione della scienza.