Una percorso tra teatro e scienza per scoprire il fenomeno della falsa informazione.



Da dove nascono allunaggi finti, teorie del complotto e campagne diffamatorie? Come riescono le fake news ad influenzarci nelle decisioni politiche e nella vita di tutti i giorni? Quali sono i meccanismi che portano alla loro diffusione?



Partecipando ad Ask Me Anything, potrai fare chiarezza sul fenomeno della disinformazione, scoprendo i meccanismi psicologici e sociali alla base delle fake news e riflettendo su come possiamo identificarle efficacemente e come possiamo bloccarne la diffusione.



Attenzione, Ask Me Anything non è il solito talk! Niente talk preconfezionati, solo tu e le tue domande. Metteremo a tua disposizione carta e penna per far volare le tue curiosità sul palco, trasformandole in aerei di carta.



Ma non è finita qui! Potrai completare il percorso a cui abbiamo pensato assistendo allo spettacolo lo spettacolo “Trilogia della città di k”, tratto dall’omonimo romanzo, in scena dal 23 Novembre al 21 Dicembre. Registrandoti ad Ask me Anything riceverai un codice sconto per poter prenotare un biglietto per una qualsiasi recita al prezzo speciale di 10 Euro.



Link per la registrazione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ask-me-anything-vol-2-fake-news-un-vero-problema-754621331717?aff=online



Simone Tosoni insegna Sociologia dei processi culturali all’Università Cattolica di Milano, dove si occupa di media, nuove tecnologie come robotica sociale umanoide e intelligenza artificiale, e di informazione e disinformazione scientifica.



On Air - Voce alla Scienza è un’associazione culturale nata per valorizzare il ruolo della scienza con un approccio innovativo, coinvolgente e stimolante. I nostri capisaldi sono rigore scientifico, qualità e innovazione: ogni progetto prova a fare un passo in più, sperimentando tecniche comunicative e tecnologie ancora inesplorate nella comunicazione e diffusione della scienza.