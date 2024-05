Assago Festival Musica & Street Food: tre giorni di divertimento e gusto

Indirizzo non disponibile

Assago

L'aria di festa si diffonde nel cuore di Assago, dove tra il 10 e il 12 maggio si terrà l'attesissimo Assago Festival Music & Street Food.

Situato nell'incantevole scenario del Municipio di Assago, questo festival offre una vivace miscela di musica, cibo di strada, divertimento per i più piccoli e intrattenimento per gli adulti.

Le vie saranno animate da bancarelle colorate che offriranno prelibatezze di ogni genere: dagli hamburger gourmet ai tacos succulenti, dalle birre artigianali alle deliziose pietanze di ogni tradizione culinaria.

Ma non è solo una festa per il palato: la musica sarà protagonista indiscussa di ogni sera.

La Band dal vivo si esibirà sotto i portici, creando l'atmosfera perfetta per ballare e divertirsi fino a tarda notte.

E il sabato sera, un evento speciale renderà omaggio a uno dei grandi della musica italiana: il tributo a Ligabue.

Per i più piccoli, c'è un'ampia gamma di divertimenti, dai gonfiabili alle giostrine, che faranno brillare gli occhi dei bambini e renderanno la giornata indimenticabile per tutta la famiglia.