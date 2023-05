“Assalto al duomo di Milano” con le spade laser

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Appuntamento in piazza Duomo giovedì sera dove allievi e istruttori dell'associazione sportiva LudoSport illumineranno il centro di Milano con esibizioni ed emozionanti duelli con le spade laser. In occasione del “May the 4th”, che ricorre ogni anno per celebrare la famosa serie cinematografica, LudoSport scende in piazza per dare una dimostrazione pubblica e gratuita della propria disciplina schermistica. Utilizzando una delle armi più iconiche del cinema, la spada laser, LudoSport fonde vere tecniche di combattimento con principi di lealtà, rispetto, passione e spirito di squadra. Si tratta di una disciplina sportiva, nata in Italia, che sviluppa destrezza, prontezza di riflessi, precisione, coordinazione e che si è diffusa in tutto il mondo, con campionati e tornei nazionali e internazionali. Giovedì, quindi, i praticanti di LudoSport si troveranno alle 20 in Piazza Fontana. Da lì si sposteranno di fronte al Duomo, quindi in via Mercanti, per poi concludere la loro esibizione nell'area pedonale davanti al Castello Sforzesco. Per informazioni: alpha@ludosport.net Ufficio stampa LudoSport ASD: tel. +39 335 5246513 LudoSport nasce a Milano nel 2005 dal desiderio dei maestri fondatori (Fabio Monticelli, Gianluca Longo e Simone Spreafico) di definire una forma di combattimento con un’arma dalle caratteristiche insolite, come la lightsaber. Partendo dal confronto delle proprie conoscenze e competenze individuali, i maestri fondatori hanno approfondito e sviluppato le tecniche di combattimento, confrontandosi anche con maestri ed esperti di altre discipline armate marziali e sportive. Sito internet internazionale: https://ludosport.net