L'associazione fornai Milano chiede il vaccino anti covid-19 subito per tutti i panificatori

Milano. Il Presidente dell’Associazione Fornai Milano Cesare Marinoni sollecita le istituzioni sanitarie e governative a mettere subito a disposizione di tutta la categoria dei fornai italiani il miglior vaccino anti Covid-19. “Tra tutti i commercianti e gli artigiani, siamo quelli a contatto ogni giorno con persone di ogni età e attraverso il pane che lavoriamo con le nostre mani. E’ per noi un fatto di forte responsabilità sociale chiedere di essere tutelati al più presto nei confronti del rischio contagio. Rileviamo che non solo non siamo stati considerati tra le categorie più critiche rispetto al vaccino anti Covid-19, ma nulla è stato pensato nemmeno per l’accesso ai tamponi rapidi che anche il più piccolo fornaio del paesino di montagna più sperduto deve procurarsi a sue spese.” Cesare Marinoni ha fondato lo scorso anno l’Associazione Fornai Milano, ma la sua autorevolezza viene dalla storia secolare nell’arte panaria della sua famiglia, iniziata nel 1500 e culminata nella figura di Antonio Marinoni che ricoprì il ruolo di Presidente mondiale dei panificatori fino alla testimonianza di Cesare che con la forza della sua credibilità, riesce ogni volta a portare a Milano gratuitamente un esercito di centinaia di fornai per animare la manifestazione benefica 'Pane in Piazza'. Quella di Cesare Marinoni è quindi una responsabilità che va oltre le dimensioni della sua associazione e ha le radici nella fiducia che molti colleghi d’Italia nutrono in lui.