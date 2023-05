Associazione mercurio - "Anime a colori" la mostra | adi design museum | 17-21 maggio 23 milano

ANIME A COLORI



ASSOCIAZIONE MERCURIO torna all’ADI Design Museum di Milano dal 17 al 21 Maggio 2023 con una nuova MOSTRA-EVENTO, a sostegno del percorso educativo “LA PALESTRA DELLE EMOZIONI.



Un progetto pensato per favorire il benessere psico-emotivo, il rispetto di sè e la relazione con gli altri dei PRE-ADOLESCENTI. Un percorso di espressione artistica, corporea e performativa ideato da ASSOCIAZIONE MERCURIO per le SCUOLE SECONDARIE di I grado, attraverso l’arte-terapia, la dramma- terapia e la danza-terapia invitando i ragazzi ad esprimere liberamente se stessi.



ASSOCIAZIONE MERCURIO rinnova il suo impegno a stimolare una riflessione condivisa sull’importanza della consapevolezza emotiva e sulla necessita? di confrontarsi con le emozioni. Lo fa attraverso il linguaggio creativo, coinvolgendo la collettività e il mondo dell’architettura, del design e dell’arte, all’interno di un’istituzione museale di riferimento nel panorama milanese.



La mostra ANIME A COLORI e? il nuovo appuntamento dell’associazione presso ADI Design Museum, dopo la fortunata iniziativa ‘I colori delle emozioni’, ospitata dal museo nel 2022.



Le opere di 45 architetti, designer, artisti e creativi daranno vita a un’esposizione collettiva, con la curatela di Giulio Iacchetti, Lorenzo Palmeri e Matteo Ragni.



La mostra-evento sarà ospitata da ADI Design Museum, dal 17 al 21 Maggio 2023 e sara? aperta al pubblico e gratuitamente visitabile dalle 10.30 alle 20.00.



Parteciperanno all’iniziativa 45 protagonisti del mondo dell'architettura, del design e della grafica italiani, che personalizzeranno, ciascuno con il suo stile e la sua personalità, un piatto in ceramica bianca.



Le loro opere firmate daranno vita a una collezione unica, che racconterà la forza e la vitalità della creatività, nel sostenere la libera espressione di se stessi e delle proprie emozioni.



Per maggiori info: https://www.associazione-mercurio.org/anime-a-colori



Gallery

UNIPOSCA sarà il partner tecnico dell’iniziativa e fornirà i colori per l’intervento creativo.