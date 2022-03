L’associazione milanese “campo teatrale” lancia il crowdfunding per sostenere il percorso di teatro integrato rivolto a bambini con disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il percorso di Teatro Integrato, iniziato a novembre, vede come protagonisti 8 bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni: all’interno del gruppo alcuni presentano disabilità, quali autismo, ritardo cognitivo, disturbo ipercinetico. Campo Teatrale è un’associazione culturale milanese, fondata nel 1999 come scuola di recitazione e che, negli anni, ha ampliato la sua sfera di attività, divenendo un produttore e distributore di eventi di teatro contemporaneo, uno spazio co-working e un organizzatore di eventi e laboratori sociali e culturali che collabora in rete con gli interlocutori del territorio. In particolare con Terres des Hommes e il Garante per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza ha realizzato: il Jukebox dei diritti (2019), DNA - 10 adolescenti in scena contro il bullismo (2022); con il Comune di Milano-politiche sociali: “Cultura e sport per tutti (2016-18); con Fondazione Cariplo: “Laivin action”(2019-20). Campo Teatrale si pone come interlocutore qualificato nella formazione rivolta al mondo dell'infanzia e dell’adolescenza, proponendo una pedagogia che mira al benessere della persona: il laboratorio nasce proprio con l'intento di contribuire al benessere dei bambini e all'attivazione di relazioni positive all'interno del gruppo. La prima tappa del percorso andrà in scena il 12 aprile 2022, per sensibilizzare il pubblico sui temi della disabilità e dell’inclusione: la restituzione teatrale sarà incentrata sulla figura di Pinocchio, storia scelta per valorizzare i talenti di ognuno e che sarà interpretata proprio dagli 8 bambini accompagnati da Lia Gallo e Laura Serena. A completare questo primo tassello anche una mostra realizzata da Soheil Raheli, fotografo che vive e lavora tra Milano e Berlino, che esplora e indaga da vicino le differenti sensibilità e personalità di questi giovani attrici e attori. Partendo da queste importanti occasioni di incontro nasce la campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per promuovere attivamente un’iniziativa di inclusione sociale con una precisa ricaduta sul benessere per i bambini coinvolti: i fondi raccolti sosterranno il lavoro dei professionisti impegnati nel progetto e consentiranno la realizzazione di contributi video che confluiranno nella messa in scena finale. Tutti coloro che decideranno di sostenere l’iniziativa riceveranno delle ricompense in base alla cifra donata. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/in-stato-di-grazia-spettacolo-di-teatro-integrato-su-pinocchio/