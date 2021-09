Le associazioni di Milano tornano al parco. Appuntamento il 12 settembre per il 'festival Lambro 2021'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo l’incredibile successo dell’edizione dello scorso giugno, torna domenica prossima 12 settembre il ‘Festival Lambro 2021’, dove sport, cultura e divertimento convergono in un unico grande evento a misura di cittadino, tra sport e attività per tutti… anche per chi lo sport non lo pratica. Protagoniste assolute le associazioni sportivo-culturali di Milano, coordinate da OUTSIDE con ASD Stay Fuori, realtà organizzatrici dell’evento che prevede un fitto e variegato programma per l’intensa domenica in ‘Zona 3’, tra gare, eventi e attività per tutta la famiglia disegnando di fatto un percorso capace di soddisfare da chi lo sport lo pratica, a chi preferisce solo osservarlo. PROGRAMMA FESTIVAL LAMBRO MATTINO • 3a edizione ‘CorriAMO per LA PACE’ (Emergency) corsa 10 km competitiva e 5 km aperta a tutti. In più è prevista una mini-gara di 750 metri per i più piccoli dagli 8 ai 13 anni. • Area atletica leggera con percorso motorio, campetto da calcio e ‘Tiro con l’arco’ aperta a tutti che quelli che desiderano provare a scoccare, in tutta sicurezza. • Punto Yoga sempre più diffusa e praticata, l’area meditazione sarà gestita dall’associazione ‘Argo Navis Yoga’, ed è dedicata a tutti quelli che vogliono avvicinarsi a questa rilassante pratica. • Foodtruck 'Bollicine di strada' proporrà al mattino caffè e brioches per chi volesse gustare una colazione al centro del Parco Lambro. I premi per le competizioni del podismo sono offerti da Pacer, negozio per runner di Via Pacini, Unes, Follador Prosecco, Birrificio di Lambrate. Il tutto in shopper produced by Fatto da Yo! Inoltre parteciperanno con premi anche le associazioni presenti al Festival in ordine sparso: Spazio Aries, Argo Navis Yoga, Animal Flow®, SkateMi, Stihl Timbersports (boscalioli) e TCA (TC Ambrosiano - che ha deciso di rinnovare la propria offerta sportiva) POMERIGGIO (Villaggio delle associazioni) Lato Via Feltre L’evento sarà un crescendo di attività, con le 23 associazioni sportive e culturali che durante tutta la giornata si presenteranno e consentiranno ai partecipanti di provare discipline, fare sport o assistere a talk. • È stata allestita un'area show centrale con un programma che prevede esibizioni di danza, talk di psicologi, canto e musica per ESF (Eeducatori senza frontiere), i taglialegna e uno spazio per l'organizzazione/municipio che aprirà il pomeriggio. L’interno evento sarà commentato da uno speaker per che darà la voce all'intera manifestazione: Luigi Bossio, speaker sportivo e molto altro. • Tra le associazioni presenti ci saranno anche le ‘Giacche verdi’ che daranno la possibilità di ricevere il ‘battesimo della sella’ e di farsi un giro a cavallo. • Dalle 15:30 alle 18:30 è previsto un contest skate a premi organizzato dall'Associazione Skatemi e Radical Shop. POMERIGGIO (Area ‘2ruote’) Lato Via Garcia Lorca • Un’area totalmente dedicata alle due ruote, che prevede una gara di footbike (monopattino sportivo), sfide di onewheel, 3 gare di bici scatto fisso nella L-AMBRA CRIT (men B, men A, women). • Monopattino: nell’ambito del festival si farà anche ‘cultura stradale’ dedicata ai monopattini, tramite una serie di esercizi di agilità, conduzione, prova di partenze ed altro. Sempre nello stesso ambito, in collaborazione con GaiaGo e DOTT, (servizio di monopattini in sharing) si svolgeranno altre attività sempre a favore della diffusione delle regole principali di utilizzo del monopattino. • L’area a ‘2 ruote’ avrà uno speaker d’eccezione, Maurizio Ridolfo, Rido The Voice che renderà ancora più spettacolare l’esperienza di atleti e pubblico. I premi per le competizioni dell'area ‘2ruote’ sono offerti da Follador Prosecco, Birrificio di Lambrate, Trattoria La Cappelletta, Pizzeria Lo Zio, Osteria Concarena. Il tutto in shopper produced by Fatto da Yo! Anche in questo caso le associazioni presenti forniranno premi per gli eventi in programma. Per tutta la durata dell’evento è prevista musica, Food Truck lungo tutta l’area e la distribuzione di birra a cura del Birrificio di Lambrate. PASSAPORTO ZONA 3 Si conclude nella 2a giornata l'iniziativa Passaporto Zona 3 che ha visto coinvolte tutte le associazioni sportive e circa 50 esercenti della Zona. Chi mostrerà il passaporto completo riceverà un riconoscimento. L’evento che è patrocinato dal Comune di Milano, è reso possibile grazie al coinvolgimento delle associazioni sportivo-culturali con una particolare attenzione anche all’ambiente. Il programma completo prevede moltissimi eventi e il modo migliore per essere aggiornati è visitare il sito https://www.festival-lambro.com/ e seguire gli aggiornamenti sull’evento facebook @outsidesportfun e scegliere in cosa cimentarsi o cosa seguire. Oppure rivolgersi al punto info il giorno dell’evento.