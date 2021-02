Workers: al via l'asta dei lavoratori dello spettacolo

A partire da domani - giovedì 11 febbraio, fino al 28 febbraio - sarà possibile partecipare all'asta Workers, organizzata da Zona5 e Bauli In Piazza sulla piattaforma Charity Stars: oltre100 pezzi unici, suddivisi in 65 lotti, a partire da una base d'asta di 30 euro.

Si tratta di articoli raccolti dai lavoratori dello spettacolo e degli eventi: t-shirt e felpe ma anche canottiere, giubbotti, cappellini e scarpe - oggetti unici, introvabili nei merchandising ufficiali dei concerti, provenienti direttamente dai guardaroba degli staff che hanno reso possibili i grandi concerti in Italia.

Il ricavato sarà utilizzato per realizzare workshop gratuiti dedicati ai giovani che si vogliono avvicinare al lavoro nel mondo della musica.



Catalogo completo scaricabile qui: https://zona5.pry.it/workers/

La campagna WORKERS sarà attiva da domani sulla piattaforma Charity Stars:

https://www.charitystars.com/collection/workers-it/comingsoon?fbclid=IwAR3vFF46jVZKSQfzTWEfrkN3A_J32qSHoPm8dcJ-bhCMJ0St0lF5qppWYuY

