A Milano asta benefica 'Dell'arte senza confini' per le donne afgane

Un'asta di beneficenza di opere d'arte per raccogliere fondi da destinare interamente a CISDA, Coordinamento Italiano a Sostegno delle Donne Afghane, che promuove progetti di solidarietà a favore delle donne afghane fin dal 1999. La organizza il 3 ottobre al Nuovo Armenia di Milano il gruppo dergaNOborders, che si è costituito lo scorso agosto per promuovere azioni di solidarietà verso le persone in difficoltà lungo le rotte migratorie e quelle arrivate a Milano come città di approdo o di passaggio.

Il gruppo fa capo al centro culturale Nuovo Armenia ed è costituito da persone che frequentano i vari luoghi di incontro, cultura e socialità dei quartieri Dergano e Bovisa di Milano e che da anni, in varie forme, si sono attivate per una cultura della pace e dell'inclusione. "Il nostro volontariato - si legge nel manifesto - non è neutro ma politico e schierato in sostegno di organizzazioni inclusive, antifasciste, antirazziste e promotrici di una società in cui le differenze sono un valore e una risorsa. Di fronte alla rapida escalation di violenze in Afghanistan, dove a pagare ancora una volta sono i civili ed in particolare le donne e le bambine, questi abitanti hanno deciso di costituirsi in gruppo informale per offrire aiuto alle persone in viaggio o che giungono a Milano cercando rifugio".

Con questo spirito, dergaNOborders - che vede tra i firmatari ANPI Municipio 9 e Asnada - si sta mettendo al servizio di quelle realtà che già operano concretamente, sia in Italia che all'estero, a supporto delle persone rimaste in Afghanistan o in transito lungo le rotte migratorie. La prima azione pubblica sarà l'asta dal titolo 'Dell'arte senza confini', che si svolgerà domenica 3 ottobre al Nuovo Armenia, in via Livigno 9, Milano. Sedici gli artisti che hanno sostenuto l'iniziativa donando le loro opere, tra cui Francesca Bazzurro, 2501, Antonella Colantuoni, Francesca De Lucia.