"Astenersi astemi" a teatro dal 14 al 16 gennaio 2022

Ispirato al romanzo di Héléna Marienské, con la regia di Rachele Trotti, la piéce mette in scena sei personaggi affetti ciascuno da dipendenze diverse, riuniti dalla medesima terapeuta, che decide di sperimentare una terapia di gruppo ispirata a principi del tutto nuovi.

Riunisce così un inedito “gruppo di ascolto”: un prete cocainomane, un'alcolizzata recidiva, un coltissimo professore universitario sessuomane, una giovane distrutta dall’eroina, un giocatore d'azzardo con irrisolte pulsioni omosessuali, un bancario che per la sua dipendenza da sport, ha compromesso irrimediabilmente la sua salute.

Nella terapia di gruppo, contravvenendo alle aspettative della loro terapeuta, i protagonisti trovano la chiave per risanare le perdite, anche affettive, che hanno subito. E così questi ribelli contro la normalità, sfidano la loro terapeuta e il mondo che li vorrebbe isolati e controllati, e all'interno della «squadra» che decidono di formare tutti insieme, scoprono la solidarietà, la complicità, l'amicizia, perfino l'amore.

Uno specchio dei tempi che stiamo vivendo, perché se qualcosa, questo periodo ci ha insegnato, è che la forza del gruppo può trasformare ogni situazione.

Tutti gli spettacoli:

Venerdì 14 Gennaio 2022 ore 20.30

Sabato 15 Gennaio 2022 ore 20.30

Domenica 16 Gennaio 2022 ore 16.30



Spazio Avirex Tertulliano,

via Tertulliano, 68 - Milano





Biglietti : 10 € . I biglietti si ritireranno al botteghino il giorno dello spettacolo. Occorre esibire Green Pass all’ingresso e indossare la mascherina FPP2