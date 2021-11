Atelier musicale: da Mozart al novecento con l’ensemble dell’Arcimboldo sabato 20 novembre alla camera del lavoro di milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO - L’Atelier Musicale, la rassegna in bilico tra jazz, classica e contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, ha spesso unito la ricognizione storica, basata principalmente su pagine rare, al Novecento e alla contemporaneità: ne è un’ulteriore conferma il concerto di sabato 20 novembre alla Camera del Lavoro di Milano (ore 17.30; ingresso 10 euro con tessera associativa a 5/10 euro) con protagonista l’Ensemble dell’Arcimboldo diretto da Massimo Mazza, che si sposa alla filosofia che ne anima la programmazione, così come l’organico per tre clarinetti e altrettante voci risponde alla logica di proporre anche combinazioni strumentali inusuali, legate a pagine singolari o ad altrettante originali trascrizioni. Il programma è di assoluto interesse e novità e spazia dagli organistici preludi bachiani arrangiati ad opera di Harrison Birtwistle, compositore e clarinettista britannico nato nel 1934, ai notturni mozartiani, esempio di eleganza melodica e di deliziosi intrecci strumentali. Quindi giunge al primo Novecento di Francesco Guarnieri, con un’aria da camera tipicamente italiana nel taglio melodico, e a pagine stravinskiane di singolare fattura. La prima (“Berceuses du chat”), del 1916, è ispirata da pezzi popolari russi, mentre la seconda (“Elegy for J.F.K.”), del 1964, è di impronta seriale e rientra nelle pagine in memoriam scritte da Stravinskji in quel periodo. Infine, ecco riprendere le prime assolute, tratto distintivo dell’Atelier, con una breve, folgorante riflessione di Pippo Molino e un meditato lavoro di Giuseppe Garbarino ispirato al poeta, drammaturgo, musicista e filosofo indiano Rabindranath Tagore, premio Nobel per la letteratura nel 1913. Massimo Mazza è un direttore di grande esperienza, specializzato nel repertorio lirico e vocale, e quindi è un profondo conoscitore delle pagine in programma, eseguite da un ensemble formato da musicisti affermati a livello nazionale e internazionale, che hanno collaborato con orchestre di rilievo come la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e la Sinfonica della Rai. Nelle voci, la giovane soprano giapponese Kaori Yamada vanta già una carriera operistica che l’ha vista anche in veste di cantante protagonista, come in ascesa è pure la stella della coreana Hyun Jung Oh, mentre Davide Rocca è un baritono da tempo affermato in Italia e all’estero. ATELIER MUSICALE/RISVEGLIO IN MUSICA, XXVII stagione Sabato 20 novembre 2021, ore 17.30 - Ensemble dell’Arcimboldo Rocco Carbonara, Luca Lucchetta, Nicola Zuccalà (clarinetti), Kaori Yamada (soprano), Hyun Jung Oh (contralto), Davide Rocca (baritono). Direttore: Massimo Mazza. Programma H. Birtwistle/J.S. Bach: Five Chorale Preludes (Durch Adams Fall ist ganz verderbit/Wer nur den Lieben Gott lässt walten/Christus, der uns selig macht/Jesu, meine Zuversicht / Das alte Jahr vergangen ist); I. Stravinskij: Berceuses du chat (Sur le poêle/Intérieur/Dodo/Ce qu’il a, le chat); Elegy for J.F.K.; P. Molino: Salve Regina (prima esecuzione assoluta); G. Garbarino: Tre aforismi di Tagore (Tremano i rami/Il dolore/Nella gioia), prima esecuzione assoluta; F. Guarnieri: Vaga notte; W.A. Mozart: 6 Notturni (Due pupille amabili/Mi lagnerò tacendo/Ecco quel fiero istante/Più non si trovano/Se lontan, ben mio, tu sei/Luci care, luci belle). Introduce Massimo Mazza. Dove: Camera del Lavoro, auditorium G. Di Vittorio, corso di Porta Vittoria 43, 20122 Milano. Ingresso: biglietto (10 euro) con tessera associativa (5/10 euro). Obbligo di green pass. Per informazioni: 348-3591215; 02-5455428. Email: secondomaggio@alice.it; eury@iol.it On line: www.secondomaggio.org Direzione e coordinamento artistico: Giuseppe Garbarino e Maurizio Franco. Organizzazione: associazione culturale Secondo Maggio (presidente Gianni Bombaci; vicepresidente Enrico Intra).