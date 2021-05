Dopo un periodo di "rintanamento", stasi e riflessione Laura GuildA, Eleonora Gugliotta e Mahnaz Ekhtiary riaprono le porte del Laboratorio VI.P. con la mostra "Attesa ad un filo".



I loro lavori, presentati in occasione di Walk-in Studio 2020, riflettono con anticipo su una tematica molto attuale, l'attesa.

Mai come questo momento, infatti, l'intero mondo dell'arte è rimasto sospeso, in bilico, in una terra di mezzo, interrogandosi sulla propria entità, sulla (r)esistenza dell'aura intorno all’opera d'arte, quella visibile, percepibile, "presente".

Proprio per una presa di coscienza di questo stato di necessità dell'arte di essere presente ai nostri occhi e i nostri sensi tutti, a partire da martedì 4 Maggio 2021 le opere tornano fruibili ogni martedì, giovedì, sabato dalle 16:00 alle 20:00 presso il Laboratorio VI.P. in via Menabrea 6 a Milano.

E' possibile ricevere su appuntamento durante gli altri giorni della settimana.



LABORATORIO VI.P. - Via Luigi Federico Menabrea 6, Milano

Aperture al pubblico:

martedì/giovedì/sabato - 16/20

Per prenotare l'appuntamento durante gli altri giorni chiamare al +39 351 6357718