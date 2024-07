Labozerosei e le proposte per i bimbi che restano a Milano ad agosto

Per le famiglie con bambini che restano a Milano nel mese di agosto trovare attività è complicato. A disposizione ci sarà lo spazio educativo del Comune di Milano all'interno del parco Trotter, Labzerosei: rimarrà aperto per tutta l’estate per accogliere bambini, bambine e famiglie. L’offerta di Labzerosei dedicata ai bambini e alle bambine tra zero e sei anni - laboratori, attività culturali, educative e artistiche - è confermata per tutto il mese di luglio dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18 e il sabato e la domenica al mattino e al pomeriggio; nel mese di agosto il Labzerosei sarà aperto tutti i giorni, mattino e pomeriggio, dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito e su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili (Info e prenotazioni www.comune.milano.it/web/ labzerosei).

“L’apertura di Labzerosei anche nei mesi estivi conferma la volontà di dare continuità a un’offerta educativa di qualità e gratuita - sottolinea la Vicesindaco e assessora all’Istruzione Anna Scavuzzo -. I numeri delle presenze registrati in questi mesi esprimono l’apprezzamento da parte di bambini e bambine, ma anche di genitori, educatori ed educatrici, verso questo innovativo servizio sperimentale. Risultati che confermano l'importanza di proseguire in questa direzione e di lavorare affinché questo polo possa crescere e continuare a offrire esperienze educative di qualità innovative, accessibili e inclusive”.

Inaugurato nel mese di settembre 2023, Labzerosei è un polo e laboratorio di innovazione educativa, artistica e culturale realizzato grazie a un investimento comunale e a finanziamenti europei (finanziamento REACT-EU e programma nazionale PN Metro Plus). Le attività sono realizzate in collaborazione con Muba-Museo dei Bambini Milano, Fondazione Muba, Comin, Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Cremit) e Bambini Bicocca srl.

Nel corso del 2023 il Labzerosei ha accolto 6.473 bambini e bambine e ha visto la realizzazione di oltre 930 laboratori che hanno offerto attività di gioco con differenti linguaggi e materiali, dal digitale, alle arti figurative, dalla robotica ai materiali destrutturati e naturali. Nello stesso anno, lo spazio ha anche offerto 182 ore di formazione a oltre 700 educatrici, educatori e insegnanti e ha promosso tre webinar cittadini. Il palinsesto si è anche arricchito di due festival culturali cittadini e di una decina di atelier d’artista.

Nel 2024, si è confermato il trend da ‘tutto esaurito’: il Labzerosei ha infatti ospitato 3.200 tra bambine e bambini e 1.100 educatrici ed educatori dei servizi della città, oltre a 1.500 bambini accompagnati dai loro genitori che hanno partecipato alle tante proposte laboratoriali educative e culturali.