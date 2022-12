Le attività del Muba durante le feste natalizie

A Natale il Muba non si ferma, anzi, raddoppia: sono numerose, infatti, le attività e i laboratori dedicati ai bambini, tutti da scoprire.

Remida e il riuso creativo

Per i più piccoli (12 mesi - 5 anni), Remida è il laboratorio dedicato al riuso creativo: in programma il 23 dicembre e per tutta l'ultima settimana di dicembre, dal 26 al 30, tantissime attività. Remida torna anche nel weekend dell'Epifania (6-8 gennaio).

Gomma, stoffe colorate, rocchetti e vasche ricche di materiali diventano possibilità di gioco e di sperimentazione per favorire lo sviluppo di competenze cognitive, motorie e creative, importanti nella prima infanzia.

Natura e i percorsi immersivi

Per i bimbi più grandi (2-7 anni) Natura propone invece diversi percorsi immervisivi e aspetta le famiglie il 26 dicembre e, nell'anno nuovo, dal 3 all'8 gennaio.