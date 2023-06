Le attività per mamme e bambini al Parco Trenno

Prezzo non disponibile

Quando Dal 03/07/2023 al 31/07/2023 Orario non disponibile

L'estate in città è arrivata, e spesso le mamme con i bambini piccoli si ritrovano a cercare attività e corsi a Milano per intrattenere i loro figli durante la giornata.

Per rispondere a questo tipo di richieste sempre più numerose, Mitades, Associazione di promozione sociale che si occupa d educazione e genitorialità, organizza diverse attività per il mese di luglio aperte a donne in gravidanza, neo mamme e bambini piccoli.

Le attività

Dal corso di massaggio infantile alle attività ludiche gratuite e aperte a tutti, fino ad uno spazio di ascolto dedicato alle future mamme, sono numerose le attività in programma.

Per avere maggiori informazioni sul calendario completo di luglio scrivere a zerosei@mitades.it