Le attività del Museo della Scienza per i Ponti di primavera

Da sabato 22 a martedì 25 aprile e da sabato 29 aprile a martedì 1° maggio, in occasione dei ponti di primavera, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia è aperto con orario festivo dalle 9.30 alle 18.30 e propone Holiday Top Stop, una grande offerta di attività per adulti e bambini.

Le attività

In questi due lunghi weekend, i più piccini dai 3 ai 6 anni potranno giocare con i colori della primavera e della luce o scoprire i segreti delle bolle di sapone, in Area dei piccoli; ma potranno anche partire per un’avventura a bordo di un’antica caravella, in iLab Viaggi per mare, o partecipare alla visita guidata “Storie di viaggi per mare”.

Per i bambini dagli 8 anni sarà possibile osservare da vicino fiori, piante e altre forme naturali, usando lenti e microscopi in iLab Genetica e iLab Biotecnologie, o scatenare la creatività realizzando piste per biglie acrobatiche o flipper fai da te in Tinkering Zone.

Dai 7 anni, in iLab Leonardo i bambini potranno disegnare la natura con gli occhi di Leonardo, oppure creare un forno solare in iLab Energia&Ambiente.

Tra ponti e archi

Sempre in iLab Leonardo, dai 9 anni si potrà costruire ponti e archi, mentre in iLab Energia&Ambiente sarà possibile provare a produrre energia con fonti rinnovabili.



Adulti e ragazzi dai 14 anni, attraverso esperienze di realtà virtuale, potranno sperimentare nella Digital Zone You&AI tre scenari di intelligenza artificiale del prossimo futuro, oppure, con l’attività A Space Walk VR, galleggiare nello Spazio per osservare la Terra dall’esterno della Stazione Spaziale Internazionale.



Tutte le attività dei laboratori e le installazioni digitali sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

Il programma

iLAB AREA DEI PICCOLI

Tinte di erbe e fiori - dai 3 ai 6 anni

Da sabato 22 a martedì 25 aprile | ore 10, 14 e 17 | durata 45 minuti

Utilizziamo foglie, fiori e frutti per realizzare un dipinto unico e originale. Pestiamo, impastiamo e mescoliamo per estrarre e comporre i colori della primavera.

I colori della luce - dai 3 ai 6 anni

Da sabato 22 a martedì 25 aprile | ore 11.30 e 15.30 | durata 45 minuti

Tra ombre, specchi e luci colorate avventuriamoci tra i fenomeni della luce per scoprire come vediamo al buio, come si riflette la nostra immagine e come si forma un arcobaleno.

iLAB VIAGGI PER MARE

Avventure a bordo - dai 3 ai 6 anni

Da sabato 29 a domenica 30 aprile | ore 11.30, 14, e 17 | durata 45 minuti

Lunedì 1° maggio | ore 11.30, 14, e 17 | durata 45 minuti

Saliamo a bordo di un’antica caravella, vestiamo i panni dell’equipaggio e avventuriamoci in un emozionante viaggio. Esploriamo la nave, gli strumenti di bordo e prepariamoci ad attraversare l’oceano.



Costruire ponti e archi – dai 9 anni

Lunedì 24 e martedì 25 aprile | ore 10, 14 e 17 | durata 45 minuti

Sabato 29 e domenica 30 aprile | ore 10, 14 e 17 | durata 45 minuti

Lunedì 1° maggio | ore 10, 14 e 17 | durata 45 minuti

Quali competenze avevano gli architetti del Rinascimento per progettare grandi edifici e strutture portanti? Costruiamo un arco per capire come funziona e osserviamo quanta geometria e statica ci sono dietro.