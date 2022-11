Le attività al Museo della Scienza per Sant'Ambrogio

In occasione del ponte di Sant’Ambrogio, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dedica cinque giorni alla celebrazione di due anniversari spaziali: il primo anno dal lancio del James Webb Space Telescope e i cinquant’anni dalla missione Apollo 17, ultima esplorazione umana della Luna, che ha portato sulla Terra la roccia lunare esposta al Museo, unica in Italia.

Da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre, in programma per adulti e bambini visite guidate, proiezioni in realtà virtuale e non, giochi di ruolo dal vivo e speciali attività nei laboratori interattivi.

In questa occasione, eccezionalmente, verranno resi accessibili dei documenti originali dedicati al progetto Apollo, conservati nell’archivio storico del Museo. Guidati dal curatore dell’area Spazio Luca Reduzzi, gli appassionati potranno ripercorrere l’entusiasmante storia della conquista della Luna.

Il documentario originale della Nasa

Nell’Auditorium, i visitatori del Museo potranno vedere On the shoulders of giants, il documentario originale della NASA sulla missione Apollo 17, il video del lancio di Artemis 1, primo passo del ritorno dell’uomo sulla Luna e la proiezione delle spettacolari immagini del James Webb Space Telescope che, in soli pochi mesi, ha già dimostrato le sue straordinarie potenzialità. Un appuntamento imperdibile per rivivere i momenti salienti della missione comandata da Eugene Cernan e per lasciarsi stupire, ancora una volta, dalla bellezza e dai misteri del cosmo.

I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare ad un’esperienza spaziale nel laboratorio Base Marte, che ricrea una base marziana come scenario innovativo per sperimentare le STEM attraverso un inedito gioco di ruolo dal vivo. Base Marte è un ambiente immersivo in cui mettersi nei panni dell’equipaggio di astronauti in missione sul Pianeta Rosso per garantire la sopravvivenza della Base.

Il cinema virtuale

Il viaggio nello spazio continua nel cinema virtuale VR Cinema dove i partecipanti, indossando dei visori, potranno vivere in prima persona le fasi dell’addestramento di un astronauta, immergendosi nel documentario Being an astronaut , il primo film in realtà aumentata mai girato nello spazio e ripercorrere la missione spaziale che per prima portò gli uomini sulla Luna il 20 luglio 1969, nel documentario Apollo11.